Dufry gewinnt Auftrag in Hongkong

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 123.55 -1.44%) hat die Konzession für den Betrieb von zwei Duty-Free-Geschäften am neuen Bahnhof in Hongkong erhalten. Der Vertrag umfasse Ladenflächen über insgesamt 1’500 qm und habe eine Laufzeit von fünf Jahren, teilt Dufry am Montag mit. Vom neuen Bahnhof aus würden die Hochgeschwindigkeits-Zugverbindungen mit Festland-China bedient.

Dank der neuen Konzession könne Dufry seine Präsenz in Asien weiter stärken und das Portfolio um zwei “Flagship-Stores” erweitern, so die Meldung. Ausserdem handle es sich um einen wichtigen Meilenstein in der Strategie, alternative Absatzkanäle ausserhalb des Flughafen-Detailhandels zu erschliessen.