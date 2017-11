Dufry ist noch nicht satt

Ob eine Stange Parisienne am Flughafen Zürich, eine Flasche Cachaça in Rio oder eine Handtasche von Burberry am JFK in New York. Bei jedem Kauf profitiert Dufry.

Das Unternehmen aus Basel führt so viele Duty-Free-Geschäfte an Flughäfen wie kein Zweites. Der Marktanteil beträgt weltweit 24%. Die Nummer zwei, Gebrüder Heinemann, kommt auf 8%. Neun von zehn Franken nimmt Dufry mit Läden an Flughäfen ein.

Dufry betreibt aber auch Läden an Häfen sowie auf Kreuzfahrtschiffen in der Karibik, im Mittelmeer und in Skandinavien. Zudem ist sie an Bahnhöfen, wie etwa am Milano Centrale, und in Hotels präsent, unter anderem in Las Vegas im «Hard Rock Café».