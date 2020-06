(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 31.92 2.41%) setzt wegen des Umsatzeinbruchs in der Coronakrise die Schere beim Personal an. Die Personalkosten sollen um 20 bis 35% gesenkt werden, wie Dufry am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab.

