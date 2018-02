Dufry schliesst Hudson-Börsengang ab

Titel chinesischer Unternehmen, die an der Börse Schanghai oder Shenzhen kotiert und in Yuan denominiert sind. Dieses Titelsegment ist anders als das der B-Aktien für einheimische Anleger reserviert. Aus dem Ausland haben nur qualifizierte Institutionelle, die über eine Lizenz als Qualified Foreign Institutional Investor verfügen, in beschränktem Rahmen Zugang.

Aktie

Wertpapier , das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu.

Alle Artikel zu diesem Fachbegriff