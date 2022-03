Dufry schreibt weiter Verlust

Die Zeichen der Erholung mehren sich. Der Reisedetailhändler Dufry hat im vergangenen Jahr den Umständen entsprechend gut gearbeitet. Umsatz und Bruttogewinn lagen leicht über den Erwartungen, auch der freie Cashflow schlägt die Erwartungen. Möglich gemacht haben das zwei Aspekte. Erstens die Erholung des Flugverkehrs, allen voran in den USA, die sich im zweiten Halbjahr bemerkbar machte. Bevor die Verbreitung der Sars-CoV-2-Variante Omikron erneut für Reiserestriktionen sorgte, war der Cashflow sechs Monate lang positiv, das zweite Halbjahr reichte gar an die Vergleichsperiode 2019 – und damit vor Corona – heran. Zweitens das rigide Kostenmanagement. Mehr als 1,9 Mrd. Fr. hat Dufry im Vergleich zu 2019 eingespart, primär durch tiefere Minimalgarantien und Personalkosten. Die Ausgangslage ist damit trotz erneutem Verlust grundsätzlich positiv. Mit einer schnellen Erholung ist jedoch nicht zu rechnen. Die internationalen Dachverbände der Flughafenbetreiber und der Fluggesellschaften rechnen erst für 2024 mit der Rückkehr auf das Niveau von 2019. Dufry selbst erwartet in ihren zwei Umsatzszenarien für 2022 einen Mittelabfluss, obgleich im optimistischeren Szenario von nur noch 10 Mio. Fr. monatlich. Langfristig steht Dufry fitter da. Mittelfristig belasten jedoch Befürchtungen den Aktienkurs, die Erholung könnte ins Stocken geraten oder im Falle von Geschäftsreisenden ganz ausbleiben. Im aktuellen Marktumfeld sind die Valoren zudem hoch volatil. Halten.