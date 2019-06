Dufry stärkt sich in Russland

(AWP) Dufry (DUFN 83.34 1.88%) baut seine Präsenz in Russland weiter aus. Der Reisedetailhändler übernimmt 60% am russischen Unternehmen RegStaer Vnukovo. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Dufry am Mittwoch mit. Angaben zum Preis wurden in der Meldung nicht gemacht.

RegStaer Vnukovo betreibt am Moskauer Flughafen Vnukovo 30 Läden auf 6’800 Quadratmetern und erzielte den Angaben zufolge 2018 einen Umsatz von 58,8 Mio. €. Die Konzession laufe noch bis zum Jahr 2035, so das Communiqué. Dufry geht davon aus, die Transaktion im dritten Quartal abzuschliessen.

Dufry ist in Russland bereits an den Moskauer Flughäfen Sheremetyevo und Domodedovo präsent, sowie in Sankt Petersburg, Sochi und Krasnodar.