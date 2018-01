Dufry treibt Börsengang der US-Tochter voran

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 151.75 2.64%) kommt beim geplanten Börsengang seiner US-Tochter Hudson voran. Die Kotierung der Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Symbol ‘HUD’ sei genehmigt worden, teilte Dufry am Freitagabend mit. Weiter wurden ergänzende Angaben zur Anzahl der Aktien und zur Preisspanne des Angebots gemacht. In der Mitteilung wurden ausserdem frühere Angaben bekräftigt, wonach Dufry die Mehrheit an Hudson behalten will. Die Dufry-Aktien reagieren am Montag positiv auf die Neuigkeiten.

Laut dem bei der SEC eingereichten provisorischen Verkaufsprospekt sollen maximal 45,3 Mio. sogenannte Class A Aktien angeboten werden. Die Preisspanne wird mit 19 bis 21 $ angegeben. Der maximale Wert der ausgegebenen Aktien beträgt damit 951,9 Mio. $. Zusammen mit den bei Dufry verbleibenden Aktien (Class B) ergäbe sich ein Gesamtwert bei einem Ausgabepreis von 21 $ von 1,94 Mrd. $.

Rund 21% des Gruppenumsatzes

Dufry hatte das US-Unternehmen Hudson im Jahr 2008 übernommen und zum Halbjahr 2017 einen möglichen Börsengang des nordamerikanischen Geschäfts angekündigt. Das Unternehmen verspricht sich gemäss den Angaben von damals eine höhere finanzielle Flexibilität sowie die Möglichkeit, diesen Markt gezielt zu bearbeiten und Wachstumschancen wahrzunehmen.

Per Ende September 2017 betrieb Hudson den Angaben zufolge an 989 Verkaufspunkten in Flughäfen und Transport-Terminals eine Geschäftsfläche von mehr als einer Million Quadratmeter. Laut dem ergänzten Angebotsprospekt hat Hudson im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. $ erzielt, was einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gemessen am Geschäftsjahr 2016 lag der Anteil von Hudson am Gruppenumsatz bei gut 21% und beim bereinigten Ebitda bei knapp 17%.

Aktien im Plus

Die zusätzlichen Angaben zum geplanten Börsengang werden von den Analysten positiv aufgenommen. Mit dem geplanten Erlös könne Dufry das Verhältnis Nettoverschuldung zu Ebitda deutlich unter 3x senken, womit der Zielbereich für eine Kapitalrückführung an die Aktionäre erreicht wäre, schreibt die ZKB.

Die Deutsche Bank (DBK 15.784 2.93%) bezeichnet die Bewertung von Hudson gemessen an der Preisspanne als «attraktiv». Mit dem gesenkten Schuldenniveau könnte Dufry als Alternative zur Aufnahme einer Dividendenzahlung auch weitere Akquisitionsmöglichkeiten ins Auge fassen, schreibt der zuständige Experte.

Die Dufry-Aktie reagiert mit Gewinnen auf die Ankündigung. An der Börse steigen die Papiere am Montag bis 9.50 Uhr um 1,5% auf 150 Fr. und damit auf den höchsten Stand seit Ende Oktober. Der Gesamtmarkt SPI (SXGE 10950.96 0.14%) gibt derweil um 0,2% nach.