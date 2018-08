Dufry nach Halbjahreszahlen unter Druck

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 122.9 -4.69%) hat im ersten Halbjahr 2018 im Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang dem Unternehmen in der Berichtsperiode nicht bereits der Sprung in die Gewinnzone. Einen konkreten Ausblick gibt Dufry traditionell nicht, der Blick in die Zukunft ist aber positiv.

Unternehmenszahlen 1. Halbjahr, in Mio. Fr. 2016 2017 2018 Umsatz 3610,9 3821,3 4097,1 – Veränderung in % +62,0 +5,8 +7,2 Betriebsergebnis (Ebitda) 381,3 411,2 464,1 – in % des Umsatzes 10,6 10,8 11,3 Betriebsergebnis (Ebit) 31,7 90,0 124,6 – in % des Umsatzes 0,9 2,4 3,0 Gewinn/Verlust -58,5 -0,9 13,7 Gewinn/Verlust nach Mind. -75,0 -24,9 –9,6 Bilanz 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 Bilanzsumme 9919,8 9990.8 9777,8 Umlaufvermögen 1990,9 2219,0 2210,9 – flüssige Mittel 450,8 565,0 514,0 Anlagevermögen 7928,9 7771,8 7566,9 Fremdkapital 6649,2 6634,6 6129,5 Eigenkapital1) 3270,6 3356.2 3648,3 – in % der Bilanzsumme 33,0 33.6 37,3 Nettoverschuldung 3750,4 3686,9 3150,9 – im Verhältnis zu Ebitda 4,01 3,59 2,97 1)inkl. Minderheitsanteile

Der Umsatz stieg 7,2% auf 4,1 Mrd. Fr., entsprechend einem organischen Wachstum von 5,5%, teilte Dufry am Freitag mit. Der Bruttogewinn kletterte um 7,7% auf 2,45 Mrd. Fr., die Marge verbesserte sich leicht von 59,5 auf 59,8%. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda legte 13% auf 464,1 Mio. Fr. zu und erreichte damit einen Rekordwert.

Dufry verringerte den Verlust nach Minderheiten von 24,9 auf 9,6 Mio. Fr. weiter, erreichte aber die schwarzen Zahlen nicht. Das Unternehmen verweist darauf, dass das Ergebnis wegen saisonalen Effekten im zweiten Semester jeweils besser ausfalle.

Mit den Zahlen hat Dufry die Erwartungen nur teilweise erfüllt, besonders im Gewinn blieb das Unternehmen hinter den Prognosen zurück. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 4,08 Mrd. Fr., für den Bruttogewinn bei 2,45 Mrd. Fr.. Der Ebitda wurde bei 467 Mio. Fr. und das Ergebnis bei +16,5 Mio. Fr. erwartet.

Bei den Regionen zeigte besonders Osteuropa, Naher Osten, Asien und Australien mit 22% ein starkes organisches Wachstum. Der wichtige Markt in Südamerika wuchs durch die Abwertung der Währungen gegenüber dem US-Dollar organisch nur um gut 4%.

Für das Gesamtjahr zeigt sich Dufry wie üblich wenig konkret. Die Marktbedingungen dürften dank des gesunden Passagierwachstums weltweit positiv bleiben. Allerdings werde wohl auch die Schwäche einiger Märkte in die zweite Jahreshälfte hineinreichen, was aber durch die gute Entwicklung in anderen Bereichen ausgeglichen werden soll, wird CEO Julián Díaz zitiert. Dufry sei bereit, das volle Potenzial der Hochsaison im dritten Quartal auszuschöpfen.

