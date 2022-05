Dufry verlängert Konzession am Flughafen Heathrow

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 35.55 -2.63%) hat seine Konzession für den Londoner Flughafen Heathrow um drei Jahre verlängert. Der neue Vertrag laufe bis November 2029 und ermögliche der Tochtergesellschaft World Duty Free den Betrieb von 24 Läden auf 13’000 Quadratmetern, teilte Dufry am Dienstag mit. Damit bleibe Heathrow der grösste Einzelstandort innerhalb der Gruppe.

Mit der Erweiterung am grössten Flughafen von London werde die Position von Dufry in Grossbritannien weiter gestärkt, so die Meldung. Insgesamt betreibt das Unternehmen dort an 25 Flughäfen Duty-free-Shops. Angaben zu finanziellen Details werden in der Meldung keine gemacht.