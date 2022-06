Dufry verlängert Vertrag

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 33.27 +2.09%) hat die Konzession am Kuwait International Airport um vier Jahre verlängert. Der neue Vertrag ermögliche den Betrieb von zwei Duty-Free-Läden in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner That-Es Salasil bis 2026, teilte Dufry am Dienstag mit. Beide Läden im Terminal 1 würden vollständig renoviert.

Dufry ist den Angaben zu Folge bereits seit 2006 in Kuwait aktiv. Pro Jahr reisen rund 4 Mio. Passagiere über den internationalen Flughafen.