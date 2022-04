Dufry will Verwaltungsrat verkleinern

(AWP) Der Reisedetailhändler Dufry (DUFN 40.16 +1.16%) will die Zahl seiner Verwaltungsratsmitglieder verringern. An der kommenden Generalversammlung sollen die Aktionäre über eine Verkleinerung des Gremiums abstimmen, wie das Unternehmen in einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung schreibt.

Damit will das Unternehmen gemäss dem Communiqué «dem neuen Geschäftsumfeld Rechnung tragen» und zudem «die Effizienz der Arbeit des Verwaltungsrats stärken». Drei Verwaltungsräte treten an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an. Jorge Born, Julián Díaz González und Steven Tadler hätten entschieden, keine neue Amtszeit mehr anzutreten. Sie gehören dem Gremium seit 2010, 2013 und 2018 an.

Zur Zuwahl schlägt Dufry dafür Xavier Bouton vor. Er sass gemäss der Mitteilung bereits von 2005 bis 2017 im Verwaltungsrat von Dufry und hatte zudem auch in den Verwaltungsräten verschiedener anderer Unternehmen Einsitz.

Darüber hinaus beantragt Dufry die Wiederwahl von Juan Carlos Torres Carretero als Präsident des Gremiums. Zudem werden die Verwaltungsrätinnen und -räte Heekyung Jo Min, Luis Maroto Camino, Lynda Tyler-Cagni, Mary Steele Guilfoile, Ranjan Sen, Eugenia Ulasewicz und Joaquin Moya-Angeler Cabrera zur Wahl für eine weitere Amtszeit vorgeschlagen.