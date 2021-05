Dunkler Fleck im Verrechnungssteuergesetz

Am 15. April dieses Jahres hat der Bundesrat eine neue Botschaft und einen Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer veröffentlicht – schon die vierte in zehn Jahren. Der wesentliche Aspekt dieses Entwurfs ist die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Zinsen von Schweizer Obligationen.

Diese wenig umstrittene Änderung ist vernünftig, insbesondere im Hinblick auf das sehr niedrige Zinsniveau in der Schweiz, die höchstens marginale Auswirkung auf den Sicherungszweck der Verrechnungssteuer und schliesslich den legitimen Wunsch, den Fremdkapitalmarkt in der Schweiz zu stärken.

Steuer auf Ersatzzahlungen

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung befasst sich jedoch nicht nur mit der Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationenzinsen, sondern unter anderem auch mit der Einführung einer Verrechnungssteuer von 35% auf Ersatzzahlungen.

Autor Charles Hermann ist Partner Financial Services Tax bei KPMG Schweiz.

Was ist eine «Ersatzzahlung» und wer ist der Schuldner dieser Verrechnungssteuer? Leider gibt der Gesetzesentwurf keine klare Antwort auf diese doch essenziellen Fragen. In der Botschaft heisst es, dass solche Zahlungen «vorwiegend» Ersatzzahlungen aus der Wertschriftenleihe («Securities Lending and Borrowing») mit Schweizer Aktien beinhalten. Das Glossar der Botschaft erwähnt aber auch, dass strukturierte Produkte Ersatzzahlungen generieren können.

Interessanterweise wird in der deutschen Botschaft im Glossar unter den strukturierten Produkten der Begriff «Ausgleichszahlungen» verwendet. In der französischen Version wird einheitlich von «Ersatzzahlungen» («Versements Compensatoires») gesprochen. Eine Unterscheidung scheint nicht gewollt, und es ist davon auszugehen, dass die Begriffe synonym verwendet werden. Der Kreis der Schuldner ist weit gefasst und beinhaltet nicht nur Schweizer Banken, sondern auch alle ausländischen Personen, die eine Ersatzzahlung in Verbindung mit einer Schweizer Dividende leisten.

So muss zum Beispiel eine ausländische Bank, auch wenn sie keine Geschäftstätigkeit und Präsenz in der Schweiz hat, eine Verrechnungssteuer von 35% abziehen und nach Bern zahlen, wenn sie eine Ersatzzahlung in Verbindung mit einer Dividende auf Schweizer Aktien leistet. Auf der Grundlage des aktuellen Entwurfs zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes und der Botschaft wird die ausländische Bank eine Verrechnungssteuer von 35% einbehalten müssen, wenn sie infolge einer Ausleihe von Schweizer Aktien eine Ersatzzahlung für eine Dividende gutschreibt.

Möglicherweise sogar, wenn sie eine Zahlung aus einem strukturierten Produkt leistet, dessen Wert eine Dividende mit Bezug auf Schweizer Aktien spiegelt. Mit anderen Worten muss zum Beispiel die Deutsche Bank in Frankfurt 35% Verrechnungssteuer auf einer Ersatzzahlung für eine Dividende bei der Ausleihe von Novartis-Aktien zahlen. Oder, ein anderes Beispiel, ein von Goldman Sachs in London oder der Société Générale in Paris emittiertes Zertifikat auf Aktien kann der Verrechnungsteuer unterliegen, falls es eine Dividende von einer oder mehreren Schweizer Aktien wie etwa Novartis referenziert.

Der aktuelle Entwurf zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes und die Botschaft setzen sich nicht mit möglichen Problemen im Zusammenhang mit dem Territorialitätsprinzip der Verrechnungssteuer und der Einhaltung von Doppelbesteuerungsabkommen auseinander. Mit diesem Entwurf könnte die Schweiz eines der ersten Länder der Welt werden, welches Ersatzzahlungen besteuern will und die USA bei der extraterritorialen Anwendung von Steuergesetzen imitieren.

Das letzte pikante Detail ist, dass die Botschaft aus dieser neuen Steuer keine zusätzlichen Steuereinnahmen plant. Die Botschaft geht fälschlicherweise davon aus, dass ausländische Steuerschuldner diese neuen Bestimmungen einfach ignorieren werden. Damit wird die heutige Berufswelt verkannt, in welcher der Begriff «Compliance» eine Pflicht darstellt und dessen Anwendung sehr rigoros geworden ist.

Keine Rückerstattung

Nicht zuletzt ist der Entwurf auch in wirtschaftlicher Hinsicht irritierend. Das Bundesgericht hat jüngst in mehreren Urteilen bestätigt, dass ein ausländisches Unternehmen nicht in den Genuss einer Rückerstattung der Verrechnungsteuer auf Schweizer Dividenden kommen kann, wenn es eine Ersatzdividende infolge der Ausleihe von Aktien zahlen muss, oder wenn die Aktien, welche die Dividende generieren, als Absicherung für ein Derivat gehalten werden, bei welchem es sich um ein Zertifikat auf Aktien handelt.

In der Praxis bedeutet dies, dass eine ausländische Bank die Verrechnungsteuer auf einer Ersatzdividende zahlen muss, ohne die Möglichkeit zu haben, eine Rückerstattung der Verrechnungsteuer auf der Originalzahlung der Dividende der ausgeliehenen Schweizer Aktien zu erhalten. Dasselbe gilt für die grossen Emittenten von strukturierten Produkten.

Bei Zertifikaten auf Aktien könnten sich die emittierenden Banken gezwungen sehen, die Verrechnungssteuer auf Ersatzzahlungen für Schweizer Dividenden zu zahlen. Für Schweizer Aktien, die von den emittierenden Banken zur Absicherung der Zertifikate gelten werden, ist jedoch keine Rückerstattung der Verrechnungsteuer auf den Originaldividenden möglich. Es gäbe somit eine Steuer… auf einer Steuer!

Vermeintliche Gesetzeslücke

Mit anderen Worten: Das vom Bundesrat vorgeschlagene und im Gesetzesentwurf zum Ausdruck gebrachte System führt zu einer Situation, in der die Schweiz auf Grundlage einer einzigen Originalzahlung einer Schweizer Dividende die Verrechnungsteuer mehrfach einnehmen könnte.

Wie konnte es zu einem solchen Entwurf kommen? Nach der Lektüre der Botschaft scheint es, dass der Gesetzgeber versucht hat – etwas ungeschickt – auf theoretische Gesetzeslücken zu reagieren (die in der Praxis bereits ausgefüllt wurden), die es ausländischen Unternehmen bisher erlaubten, die Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf dieselbe Dividende mehrmals zu beanspruchen.

Die Reaktion des Gesetzgebers ist dabei weder angemessen noch verhältnismässig. Sie führt zum gegenteiligen Ergebnis, indem sie den Schweizer Steuerbehörden ermöglicht, die Verrechnungssteuer mehrmals auf dieselbe Dividende zu erheben. Wie steht es mit der Ethik der Gegenseitigkeit gemäss dem Sprichwort «Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu?»