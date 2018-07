Durchzogenes erstes Börsenhalbjahr

Die Liste möglicher Sorgen ist länger geworden: Der Handelsstreit zwischen den USA auf der einen und China, der EU und weiteren Ländern auf der anderen Seite, der Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit Iran oder auch die zunehmend europakritischen Tendenzen in Italien haben den kontinuierlichen Aufwärtstrend der Börsen ins Stocken gebracht.

Zwar vermochten die wichtigsten Aktienindizes den Schwung des Vorjahres noch ins neue Jahr zu retten, doch schon gegen Ende Januar erlitten die Börsen den ersten Dämpfer. Dann setzte eine Erholung ein, worauf sich die Schwäche in den Schwellenländern akzentuierte.

Quelle: Datastream

Der Weltaktienindex (in Franken gerechnet), der 23 Industrieländer umfasst, hat sich unter Schwankungen seitwärts entwickelt. Hiesige Anleger haben mit dem MSCI World Index dank leicht positiver Währungseffekte einen marginalen Gewinn von 1,2% erzielt. In Dollar hat sich der Index jedoch 0,7% abgeschwächt. Allerdings lag das Barometer noch Ende März mit –6% im Hintertreffen und hat seither kräftig aufgeholt.

Weniger erfreulich haben sich die meisten Börsen in den aufstrebenden Volkswirtschaften entwickelt. Mit dem breiten Schwellenländerindex von MSCI haben hiesige Anleger fast 6% verloren. In Dollar betrug die Einbusse sogar fast 8%.

Schwellenländer-Blues

Einzelne Länder traf es noch deutlich härter. In Brasilien verlor der Bovespa (Bovespa 72839.7412 0.11%) in Franken über 16%, und auch der chinesische CSI 300 sackte über 12% ab. Freuen dürfen sich indes Börsianer, die auf den russischen RTS gesetzt haben. Dank kräftigem Anstieg des Rohölpreises hat das Barometer seit Jahresanfang fast 2% zugelegt und gehörte damit zu den rentabelsten Indizes weltweit. Noch etwas besser schnitt der US-Leitindex S&P 500 (SP500 2726.71 0.31%) ab.

Quelle: Datastream

Wenig Grund zur Freude lieferte der Swiss Market Index (SMI (SMI 8529.59 -0.93%)), der die zwanzig grössten und liquidesten Schweizer Titel umfasst. Auf rund 8,5% beläuft sich der Verlust seit dem 1. Januar. Wegen der seit Frühling 2016 weltweit steigenden Zinsen setzen die Börsianer bevorzugt auf zyklische Werte, die ungleich stärker von der robusten Konjunktur profitieren. Der von defensiven Titeln wie Nestlé (NESN 77.44 0.7%), Novartis (NOVN 73.8 -1.97%) und Roche (ROG 219 -0.7%) dominierte SMI steht in einem solchen Umfeld nicht allzu hoch in der Gunst der Anleger.

Starke Technologieaktien

Nach wie vor zu den Lieblingen gehören konjunktursensitive Werte, was sich in der überzeugenden Kursentwicklung der Sektoren Technologie, Energie und zyklischer Konsum spiegelt. Sie haben den Gesamtmarkt klar hinter sich gelassen.

Das Schlusslicht bei den Branchen bildet Telecom: Mit einem Verlust von beinahe 9% hat das Segment überaus enttäuschend abgeschnitten. Aber auch Finanz und Basiskonsum (typische Vertreter sind Unilever (UNA 0 0%) und Nestlé) büssten im ersten Halbjahr an Terrain ein.

Quelle: Datastream

Kolumbianischer Peso schlägt argentinisches Pendant

Bei den Währungen zeigen sich die wachsenden Spannungen in den Schwellenländern besonders deutlich. Steigende US-Zinsen und ein in der Tendenz stärkerer Dollar setzen den aufstrebenden Volkswirtschaften zunehmend zu. In den vergangenen, guten Jahren haben sie sich kräftig in Fremdwährung verschuldet, was sich nun, angesichts der steigenden Finanzierungskosten, zu rächen beginnt.

Gegenüber dem Franken sticht insbesondere der argentinische Peso mit einem Einbruch von einem Drittel hervor, gefolgt von der türkischen Lira, die sich immerhin um fast 17% verbilligt hat.

Quelle: Datastream

Nur wenige Valuten neigten gegenüber dem Franken zur Stärke. Vielleicht etwas überraschend gehört der kolumbianische Peso mit einem Zuwachs von beinahe 4% dazu. Ebenfalls zuzulegen vermochten der Yen, der Dollar und die norwegische Krone.

Rohölpreis steigt und steigt

Die Rohölpreisrally scheint kein Ende zu finden. Obschon sich die Opec-Länder und Russland jüngst auf eine Ausweitung der Fördermenge geeinigt haben, kann das Angebot mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten.

Die Ausfälle in wichtigen Förderländern wie Iran, Venezuela und Mexiko sorgen dafür, dass die Öllager bis auf weiteres abgebaut werden – und der Ölpreis weiterhin gut gestützt ist. Allein im ersten Halbjahr hat er sich in Franken um 20% erhöht.

Quelle: Datastream

Edelmetalle hingegen kamen nicht vom Fleck: Gold (Gold 1242.14 -0.87%) und Silber (Silber 15.83 -0.25%) wurden günstiger. Aber auch der Kupferpreis, üblicherweise ein verlässlicher Indikator für den Zustand der globalen Konjunktur, hat 9,5% nachgegeben.