E-Mobilität führt zu Rekord bei Batteriepatenten

Fünfzigmal mehr Energiespeicherung als heute ist weltweit nötig, um die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens 2040 zu erreichen. Dies erklärt die internationale Energieagentur. Zusammen mit dem Europäischen Patentamt hat sie eine Studie über die Entwicklung der Patente für Batterietechnik veröffentlicht. Im Bereich der Stromspeicherung sind seit 2000 mehr als 65 000 internationale Patente ein­gereicht worden.

Die Studie zeigt: Die Zahl der Erfin­dungen bei der Stromspeicherung ist im vergan­genen Jahrzehnt um 14% gestiegen. Damit wächst die Zahl dieser Patentanmeldungen viermal schneller als die durchschnittliche Zahl an Patenten in allen anderen Technologien. «Berücksichtigt wurden nur Erfindungen, die von den Unternehmen als hochwertig angesehen werden und einem breiten Markt dienen», sagt der Sprecher des Europäischen Patentamts. Neun von zehn Patenten bei der Stromspeicherung entfallen auf die Batterie­technik. Dabei ist die Elektromobilität der Haupttreiber für die Innovation. Dank des Fortschritts der Technik und dank der Massenproduktion sind die Preise für Lithium-Ionen-Batterien gemäss der Studie seit 2010 um 90% gesunken.