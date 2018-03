Eon und RWE wollen Innogy aufteilen

(Reuters) Die grössten deutschen Versorger wollen die Energiewirtschaft in der Bundesrepublik neu ordnen: Eon (EOAN 8.906 5.36%) und RWE (RWE 19.65 9.2%) wollen dazu in einer komplexen Transaktion die RWE-Ökostromtochter Innogy (IGY 38.7 12.08%) unter sich aufteilen, wie die beiden Branchenriesen am Sonntag mitteilten. Die erzielte Grundsatzeinigung sehe einen umfassenden Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen vor sowie eine Barzahlung von RWE an Eon in Höhe von 1,5 Mrd. €. Eon würde sich nach der Transaktion auf das Netzgeschäft mit Strom und den Vertrieb konzentrieren, die erneuerbaren Energien sollen unter dem Dach von RWE gebündelt werden. RWE könnte sich dann auf die Produktion von Strom konzentrieren.

Noch ist die Milliarden-Transaktion aber nicht in trockenen Tüchern: So müssen die Aufsichtsräte der Versorger zustimmen. Diese sollten noch am Sonntag über die Pläne beraten. Die kommunalen Anteilseigner bei RWE reagierten völlig überrascht. «Die Pläne müssen erst einmal geprüft werden», sagte Wolfgang Schäfer, Geschäftsführer des Verbands der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) in Westfalen, der Nachrichtenagentur Reuters. Erst danach könne es eine Entscheidung geben. In Reihen der Kommunen waren erst in der vergangenen Woche Forderungen laut geworden, die Mehrheit an Innogy zu behalten.

Bundesregierung hält sich bedeckt – Arbeitsnehmer besorgt

Auch die Kartellbehörden müssen das Geschäft prüfen – voraussichtlich werde dies bei den EU-Wettbewerbshütern in Brüssel angemeldet. Das Bundeswirtschaftsministerium hielt sich bedeckt. «Das sind unternehmerische Vorgänge beziehungsweise Entscheidungen, die wir als Bundesregierung nicht bewerten oder kommentieren», sagte eine Sprecherin.

«Der Deal läuft auf eine interessante Neuordnung der Stromversorgerlandschaft hierzulande raus», sagte Union Investment Portfolio-Manager, Thomas Deser, Reuters. Eine Konsolidierung sei logisch, um Grössenvorteile auch im europäischen Massstab zu erreichen. Auf den ersten Blick sehe es nach einem vorteilhaften strategischen Schritt für Eon aus. Aber auch RWE bekomme mit dem Ökostromanlagen eine Ergänzung zu dem rückläufigen Atom- und Braunkohlegeschäft. Ein beteiligter Banker sagte, Eon sehe bei dem Deal etwas besser aus. «Eon bekommt die stabilen Netze und RWE das etwas risikoreichere und wettbewerbsintensive Geschäft mit den Erneuerbaren.» RWE habe sich mit den ebenfalls interessierten ausländischen Versorgern Enel (ENEL 4.833 -0.06%), Engie und Iberdrola (IBE 6.058 0.1%) nicht einigen können und unter Druck gestanden.

Aufseiten der Arbeitnehmer dürften nun Fragen nach der Beschäftigungssicherung im Mittelpunkt stehen. «Die Zeiten werden unruhig», hiess es im Lager der Arbeitnehmer. Eon sei aber berechenbarer als ein Versorger aus Südeuropa. Vor allem in dem künftig bei Eon gebündelten Vertriebsgeschäft könnten durch die Zusammenlegung mit Innogy Jobs auf der Strecke bleiben, sagte ein Branchenkenner. Den Experten von Bernstein zufolge könnten durch den Deal rund 500 Mio. € eingespart werden, insbesondere durch den Abbau von Arbeitsplätzen.

Innogy hat derzeit einen Marktwert von rund 19 Mrd. €. Nach der Grundsatzeinigung soll RWE zunächst eine Beteiligung an Eon von 16,67% erhalten. Die Aktien würden von Eon im Rahmen einer 20-prozentigen Sachkapitalerhöhung ausgegeben. Zudem solle RWE den weitgehenden Teil von Eons Erneuerbare-Energien-Geschäfts erhalten sowie das gesamte Erneuerbare-Energien-Geschäft von Innogy und das Innogy-Gasspeichergeschäft und den Anteil am österreichischen Versorger Kelag. Auch solle RWE die von der Eon-Tochter PreussenElektra gehaltenen Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen erhalten. Eon wolle den Innogy-Minderheitsaktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar von 40 Euro je Aktie vorlegen. Innogy, RWE und Eon legen von Montag bis Mittwoch ihre Bilanzen vor. RWE und Eon haben durch die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen Brennelementesteuer Milliarden in der Kasse.

RWE hatte Innogy mit den Geschäften Ökostrom, Netze und Vertrieb 2016 an die Börse gebracht. Die zunächst als Erfolgsstory gefeierte Aktion hatte im vergangenen Jahr einige Dämpfer erhalten. Nach einer Gewinnwarnung waren Mitte Dezember die Aktienkurse von Innogy und RWE in den Keller gerauscht. Kurz vor Weihnachten musste Vorstandschef Peter Terium seinen Posten räumten. Seine Aufgaben hat übergangsweise Personalvorstand Uwe Tigges übernommen. Einen neuen Chef muss Innogy nun womöglich nicht mehr suchen.