Eastern Property Holdings benennt sich um

(AWP) Die Immobiliengesellschaft Eastern Property (EPH 28.6 0%) Holdings benennt sich in EPH European Property Holdings um. In den vergangenen Jahren habe die Gesellschaft ihren Investmenthorizont angepasst und habe heute ihren Hauptfokus auf den Erwerb von Vermögenswerten in Westeuropa, wie die Gesellschaft am Freitagabend mitteilte.

Die Gesellschaft sei zwar zunächst gegründet worden, um im vielversprechenden russischen Immobilienmarkt zu investieren. In den vergangenen Jahren sei das Portfolio aber um Käufe in Stuttgart, Hamburg, Wien und Berlin erweitert worden. Der Namenswechsel werde mit der Eintragung ins Handelsregister in Kraft treten.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, ist Christodoulos Vassiliades als Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zurückgetreten. Der Verwaltungsrat habe an seiner Stelle Annamaria Vassiliades ernannt. Annamaria Vassiliades ist laut den Angaben Rechtsanwältin mit Kenntnis in den Bereichen M&A und Handelstransaktionen.