Eco-Rakete

Das Ziel war und ist, mit einem Portfolio, das hohe ökologische und ökonomische Ansprüche befriedigt, besser ­abzuschneiden als der Markt. Das ist der FuW mit ihrem Eco-Portfolio bisher eindrücklich gelungen. Seit der Lancierung Ende Mai 2020 hat die Zusammenstellung eine Rendite von über 27% gebracht und in Franken den SMI (SMI 10'817.15 +1.03%), den S&P 500 und den MSCI World hinter sich gelassen.

Unsere Überzeugung, dass ein Portfolio ­gerade wegen seiner Ausrichtung auf Nachhaltigkeit besser performen kann als ein Depot, für dessen Zusam­menstellung der ökologische Fuss­abdruck keine Rolle spielt, hat sich bisher bewahrheitet. Immer mehr ­Investmenthäuser entscheiden sich, «dreckige» Unternehmen aus ihren Portfolios zu nehmen und «saubere» bzw. vorbildliche Gesellschaften zu bevorzugen. Davon profitiert das Eco-Portfolio der FuW.

Seit Ende Oktober wird das Eco-Port­folio auch an der Börse gehandelt. Die ausgeklügelte, eigens für das FuW-Portfolio entwickelte Methodik, eine Mischung aus Best-in-Class-Ansatz und Ausschlussverfahren, hat im Härtetest an der Börse Standhaftigkeit bewiesen. Mit einer Performance von fast 20% seit Handelsstart hat das Zertifikat auch in dieser Zeitspanne die Vergleichsindizes geschlagen.

Dafür, dass die Erfolgsgeschichte genau so weitergeht, gibt es natürlich keine Garantie. Doch die Voraussetzungen für eine Outperformance sind gegeben. Der Trend zur Nachhaltigkeit steht trotz der bereits grossen ­Beachtung des Themas erst ganz am Anfang. Davon können Sie mit dem Eco-Zertifikat, das unter dem Valor bzw. Symbol 56238777/FWEPTQ ­kotiert ist, profitieren.