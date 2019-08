Edisun hebt Ausblick an

(AWP) Edisun (ESUN 148 -3.27%) Power hat im ersten Halbjahr 2019 Umsatz und Gewinn gesteigert und hebt die Guidance für das Gesamtjahr an. Der Marktausblick fällt zwar verhalten aus, die Projektpipeline in Portugal werde jedoch zusätzliche Erträge generieren, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.

Konkret legte der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 8,7% auf 7,21 Mio. Fr. zu, in Lokalwährungen betrug das Plus 12%. Das Wachstum sei primär der 12 MW Anlage Requena zu verdanken, die im März 2018 in Betrieb genommen wurde und insgesamt 10% zum Umsatzwachstum beigetragen habe. Die Stromproduktion habe in allen Ländern über dem Vorjahr gelegen, hiess es weiter.

Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda stieg um 8,8% auf 5,33 Mio. Fr. und der Ebit um 12 Prozent auf 3,02 Mio. Fr. Die Betriebs- und Overheadkosten seien gestiegen und auch die Abschreibungen seinen höher ausgefallen.

Die Finanzierungskosten der Gruppe blieben mit 1,20 Mio. Fr. konstant. Unter dem Strich resultierte ein um 15% höherer Reingewinn von 1,65 Mio. Fr.

Erhöhung der Gewinnprognose

Mit der Akquisition von Projektrechten für drei weitere Photovoltaik-Projekte im Süden Portugals mit einer Gesamtkapazität von 134 MW habe die Gruppe ihre Projektpipeline zudem weiter stark ausgebaut, hiess es weiter.

Das Management rechnet mit einer Abschwächung im zweiten Semester. Die Strommarktpreise werden aus heutiger Sicht nicht auf dem Niveau des Vorjahres liegen, hiess es. Die geplanten Anlagen in Portugal dürften frühestens im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Allerdings wurden im Zusammenhang mit der Entwicklung des portugiesischen Portfolios zusätzliche Erträge erwartet.

Entsprechend wird die Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 3,4 Mio. Fr. angehoben. Zuvor wurden 3,0 Mio. Fr. erwartet.