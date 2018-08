Edmond de Rothschild steigert Gewinn deutlich

(AWP) Die Privatbank Edmond de Rothschild (Suisse) hat im ersten Halbjahr 2018 den Reingewinn gegenüber der Vorjahresperiode deutlich gesteigert. Unter dem Strich verdiente das Institut knapp 104 Mio. Fr. nach 34,6 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode.

Zur Steigerung hätten nebst dem Wachstum der Geschäfte auch die Verkäufe und Rückmiettransaktionen von Immobilien hauptsächlich in Genf, aber auch in Lugano, Lausanne und Fribourg beigetragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Der positive Effekt nach Steuern aus den Liegenschaftsverkäufen wird auf 60 Mio. beziffert.

Bereits im vergangenen Dezember hatte die Genfer Privatbank angekündigt, ein Portfolio von insgesamt neun Liegenschaften an PSP (PSPN 96.5 0.05%) Swiss Property verkaufen zu wollen, wobei sie alleiniger oder Hauptmieter der betreffenden Gebäude verblieben ist.

«Kurzfristig handelt es sich um ein gutes Bilanzmanagement. Mittel- und langfristig ist der Schritt Teil der Optimierung unserer Standorte», erklärte CEO Emmanuel Fiévet am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP den Schritt.

Höheres Betriebsergebnis

Basis für die Gewinnsteigerung war ein 28% höheres Betriebsergebnis von 76 Mio. Fr. und der um 20% höhere Geschäftserfolg von 50,5 Mio., wie aus dem Geschäftsbericht weiter hervorgeht.

Die verwalteten Vermögen beliefen sich zur Jahresmitte auf 139 Mrd. Fr., verglichen mit 137 Mrd. per Ende 2017. Hier habe die Integration des Immobiliengeschäfts von Cording und von EDRAM Suisse positiv gewirkt.

«In einem anspruchsvolleren Umfeld mit besonders niedrigen Zinsen und hoher Marktvolatilität bestätigen diese Ergebnisse unsere strategischen Entscheidungen», sagte Fiévet.

Die konsolidierte Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2017 um 4,5% auf 15,3 Mrd. Fr. Die Bank sei mit einer Kapitalquote von 27,4% finanziell weiterhin äusserst solide aufgestellt, wurde betont.