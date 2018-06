Rothschilds legen Familienstreit bei

(AWP/VA) Die Schweizer Privatbank Edmond de Rothschild und die britisch-französische Finanzholding Rothschild & Co lösen sämtliche Kreuzbeteiligungen auf. Gleichzeitig trafen beide Häuser eine Vereinbarung für die weitere Verwendung der Marke, wie der Genfer Vermögensverwalter am Freitag mitteilte.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werde die Edmond de Rothschild Gruppe ihr Geschäft unter der Marke «Edmond de Rothschild» weiter ausbauen, so das Communiqué. Die Rothschild & Co Gruppe werde ihren Namen ebenfalls weiter verwenden. Keine der beiden Gruppen dürfe den Namen «Rothschild» in Zukunft in irgendeiner Form alleine verwenden.

Abgewickelt werden auch die heute bestehenden diversen Kreuzbeteiligungen. Als Ergebnis muss Edmond de Rothschild 1,9 Mio. Rothschild & Co Aktien an die Rothschild Holding AG liefern. Rothschild & Co wird auf der anderen Seite alle eigenen Anteile für 75 Mio. € zurückkaufen. Beide Aktien wurden in dieser Transaktion zum Marktwert (17’000 Fr. je Anteil) bewertet.

Die Finanzlage und die Bilanzrelationen von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. würden sich durch die Transaktionen leicht verbessern, heisst es. Die Eigenmittelquote per Ende 2017 erhöhe sich um 0,6 Prozentpunkte auf 28,4%. Das gesetzliche Minimum sind 12%.

Der Familienstreit schwelte seit 2015. Damals benannte sich die französische Familienholding von Paris-Orléans in Rothschild & Co um, was den Schweizer Cousins sauer aufstiess. Seither war es still um den Disput geworden, beide Seite wollten sich bis zuletzt nicht dazu äussern.