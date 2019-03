Edmond de Rothschild will Börse verlassen

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Edmond de Rothschild soll von der Schweizer Börse verschwinden. So will es die Familie von Verwaltungsratspräsident Benjamin de Rothschild, die heute bereits über 90% der Aktien der Genfer Privatbank hält. Bei solch einem geringen Streubesitz stellt sich schon lange die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Kotierung. Die Zustimmung der Generalversammlung zum Vorhaben gilt als sicher. Den wenigen Publikumsaktionären bleibt angesichts der klaren Mehrheitsverhältnisse wohl nur, ihre Titel anzudienen. Die Valoren sind mit einer Dividendenrendite von über 5% und einer Eigenkapitalrendite von über 10% zwar attraktiv, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 (2019) und einem Preis von 16‘400 Fr. pro Titel sind sie allerdings die teuersten der Vergleichsgruppe der kotierten Schweizer Privatbanken und lange keinen Kauf mehr wert. Die Familie bietet den Publikumsaktionären nun einen Preis von 17‘945 Fr. pro Titel, was die Dividende für 2018 von 2445 Fr. beinhaltet. Das entspricht einem Plus von 9,4% über dem letzten Schlusskurs und liegt klar über dem Buchwert der Aktien. Allzu teuer kommt das für die Familie in der Rückschau allerdings nicht, handelt die Aktie doch weit entfernt von ihrem einstigen Kurshoch.