EFG fliesst mehr Geld zu

Die Fortschritte, die EFG International an den Tag legt, können sich sehen lassen. Die Kostenmassnahmen greifen, das Nettoneugeld sprudelt – Letzteres so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.