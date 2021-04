EFG gelingt ein solider Auftakt

EFG hat in einem Business Update nach dem ersten Quartal solide Indikatoren abgeliefert – präsentiert aber keine grossen Überraschungen. Dass die verwalteten Vermögen der Privatbank auf einen neuen Höchststand klettern, war angesichts des guten Marktumfelds in den ersten drei Monaten zu erwarten. Die 7% Wachstum auf 170 Mrd. Fr. sind denn auch mehr positiven Börsen und der Wechselkursentwicklung geschuldet als dem Nettoneugeld. Mit annualisiert 4% hat sich seine Wachstumsrate nach einem starken 2020 merklich verlangsamt. Dass die Kosteneffizienz gemäss dem Update bei höherem Ertrag stabil geblieben ist, deutet auf eine höhere Profitabilität hin. EFG will im laufenden Jahr die Kosteneffizienz weiter verbessern, wobei tiefe Rekrutierungskosten für neue Kundenberater und der Exit aus weniger profitablen Standorten helfen dürften. FuW erwartet für 2021 einen höheren Gewinn. Die Aktien haben seit Anfang Jahr zwar spürbar zugelegt, bleiben auf dem höheren Niveau angesichts der laufenden Entwicklung von EFG hin zu einer profitableren Bank aber ein Kauf.