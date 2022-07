EFG verkauft Anteil von spanischer Bank

(AWP) Die Privatbankengruppe EFG (EFGN 7.34 +1.94%) International hat den Verkauf ihres Anteils an der spanischen Bank Asesores y Gestores Financieros (A&G) nach mehr als einem Jahr nun unter Dach und Fach gebracht. Der Verkauf an das Management sei abgeschlossen wurden, teilte EFG am Donnerstag nach Börsenschluss mit.

Laut früheren Angaben, EFG hatte den Deal bereits im April 2021 angekündigt, handelte es sich um einen Minderheitsanteil von 40,5% an A&G. Die endgültigen finanziellen Auswirkungen der Transaktion würden im Rahmen der Halbjahresergebnisse am 21. Juli genannt, erklärte EFG weiter.