EFG ist noch immer in der Transformation

01 | Erfolgsrechnung: Der Betriebsertrag war 2019 rückläufig. Obwohl EFG im April 2019 die Mehrheit am australischen Vermögensverwalter Shaw and Partners übernommen hat, haben die niedrigen Zinsen Spuren in der Erfolgsrechnung der Privatbank hinterlassen. Bei der Effizienz hinkt sie den eigenen Zielen hinterher. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis ist wegen des gesunkenen Ertrags und zusätzlicher Investitionen zuletzt auf 85,2% gestiegen. Mittelfristig strebt die Bank einen Wert zwischen 72 und 75% an.