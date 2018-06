EFG legt Schweizer Einheiten zusammen

(AWP) Der Vermögensverwalter EFG (EFGN 7.92 4.07%) International unterzieht seine Führungsstruktur einer Reorganisation. Einerseits werden ein internationales «Executive Committee» sowie ein globales «Business Committee» eingerichtet und andererseits werden die beiden geografischen Geschäftseinheiten in der Schweiz zusammengelegt.

Das «Executive Committee» wird mit der per 1. Juli 2018 in Kraft tretenden Reorganisation sechs Mitglieder umfassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Es sind dies der operative Chef Giorgio Pradelli sowie die Geschäftsleitungsmitglieder Renato Cohn, Vittorio Ferrario, Christian Flemming, Thomas Mueller und Dimitris Politis.

EFG verspricht sich mit dieser neuen Organisationseinheit einen fokussierteren Zugang zu den Zielen des Unternehmens wie Wachstum und Weiterentwicklung des Geschäfts. Das «Executive Committee» wird unterstützt von einem 13-köpfigen «Business Committee», in welchem zusätzlich zu den obengenannten auch die Verantwortlichen aller Regionen weltweit vertreten sind.

Auf regionaler Ebene macht EFG aus bisher zwei Schweizer Einheiten eine einzige. Franco Polloni, bisheriger Verantwortlicher für die Region Zentralschweiz, Tessin und Italien, wird diese leiten. Adrian Kyriazi, der bisher für die Region Westschweiz und Kontinentaleuropa zuständig war, ist gemäss der ebenfalls per 1. Juli greifenden Neuorganisation neu verantwortlich für das Gebiet Kontinentaleuropa, östliches Mittelmeer und Mittlerer Osten.

Die Reorganisation steht auch im Zusammenhang mit der 2016 erfolgten Übernahme der Tessiner Bank BSI. Nachdem diese nun erfolgreich und innerhalb der geplanten Zeit integriert worden sei, werde nun der Fokus auf das künftige Wachstum des kombinierten Geschäfts gelegt, so die Mitteilung.