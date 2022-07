EFG profitiert von der Zinswende

Die Zeiten werden härter. Das zeigen auch die nackten Zahlen bei EFG. Die verwalteten Vermögen sind im Halbjahr um 9% auf 156 Mrd. Fr. geschrumpft, der Gewinn sank in der selben Grössenordnung. Ebenfalls typisch: Was in den kreditfreudigen Boomzeiten besonders gut lief, ist jetzt im Rückwärtsgang. Die Märkte Schweiz und Italien verzeichneten Vermögensabflüsse, ebenfalls die Sparte Asset Management. Mit einem Nettoneugeld im Gesamtkonzern von 1,7 Mrd. Fr. (entspricht einer annualisierten Wachstumsrate der verwalteten Vermögen von 2%) liegt die Bank deutlich hinter den eigenen Zielvorgaben zurück.

Neugeld, immerhin

Doch in diesem Umfeld überhaupt Neugeld hereinzuholen, ist eine stolze Leistung, zumal die EFG in den letzten Jahren ein hartes Abbauprogramm absolvierte, was die Anzahl Märkte und Buchungszentren betraf. Beispielsweise wurden die spanische Tochtergesellschaft Asesores y Gestores Financieros S.A. (A&G) an das dortige Management verkauft, das Tessiner Retailgeschäft veräussert und die Niederlassung Mailand geschlossen. Das reduzierte konzernweit die Anzahl Mitarbeitende. Der Vollzug des Verkaufs von A&G wird die verwalteten Vermögen um 12 Mrd. Fr. reduzieren, sollte sich aber nicht im selben Verhältnis auf den Gewinn auswirken. Gleichzeitig wurde ausgebaut, beispielsweise mit der Übernahme des australischen Asset Managers Shaw & Partners.