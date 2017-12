EFG schliesst BSI-Integration ab

(AWP) Der Vermögensverwalter EFG (EFGN 9.86 -0.1%) International hat sämtliche ehemaligen Geschäfte der Tessiner Privatbank BSI auf seine IT-Plattform migriert. Damit sei der Integrationsprozess der BSI etwas mehr als ein Jahr nach Abschluss der Übernahme endgültig vollzogen, teilt EFG am Montag mit.

Nach der Plattform-Migration der früheren BSI-Niederlassungen in Zürich und Genf sei nun auch das verbleibende Schweizer Geschäft im Tessin in die IT-Plattform der EFG integriert worden. Damit sei die Integration der Tessiner Bank schneller abgeschlossen worden, als zunächst erwartet, so EFG weiter. Mit verwalteten Vermögen von 147,5 Mrd Fr. per Ende Oktober 2017 gehört die EFG International nach eigenen Angaben zu den grössten Schweizer Privatbanken.

Die komplette Historie zu EFG finden Sie hier. »