EFG muss weiter strampeln

EFG International hat mit einem schwierigen Umfeld und hauseigenen Problemen zu kämpfen. Am Mittwoch präsentierte die Privatbank ihr Ergebnis für das erste Halbjahr 2019. Der niedrigere Ertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 555,8 Mio. Fr. wurde vom Markt in etwa so erwartet.

Dagegen enttäuschte die Bank mit einem Gewinn, der um fast ein Drittel auf 32,7 Mio. Fr. eingebrochen ist. Der Analystenkonsens rechnete mit mehr als dem Doppelten. Der Markt reagierte harsch. Der Kurs der EFG-Aktien gab zeitweise 9% nach.

Hohe Sonderkosten

Zum einen spürt EFG wie andere internationale Vermögensverwalter das unfreundliche Geschäftsumfeld in diesem Jahr. Der US-chinesische Handelsstreit und Sorgen um die globale Konjunktur sorgen für Unsicherheit, die Kunden sind mit Anlageentscheiden zurückhaltender und halten einen hohen Anteil Cash in den Portfolios. Das und sinkende Margen drücken trotz steigender Aktienmärkte in diesem Jahr auf die Erträge der Banken.