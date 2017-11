Eher Palastrevolte als Putsch

Der Begriff «Putsch» ist eines der wenigen schweizerdeutschen Wörter mit Weltkarriere. Im Hochdeutschen ist es so gebräuchlich wie Staatsstreich (wobei es Finessen in der Definition gibt), es wird auch im englischen oder französischen Sprachraum verwendet, neben Coup d’état; die Tschechen sprechen vom Puc, die Magyaren vom Puccs.

Der Erfolg geht wohl auf das eingängig Lautmalerische zurück: Das Aufschlagen, Zusammenprallen ist dem Wort schier anzuhören. Es hat seinen Ursprung im Kriegswesen und stand im 16. Jahrhundert für den schnellen Vorstoss. Die Eidgenossen waren nicht immer friedliebende Biedermänner, sondern putschten eben bisweilen, begehrten auf, stürzten um.

Berühmt ist etwa der durchaus blutige «Züriputsch» von 1839. Damals vertrieb das konservative Landvolk die radikalliberale Kantonsregierung. Die deutsche Presse berichtete darüber, und so gelangte die saftige Formel vom Putsch in den weiteren deutschen Sprachraum.

Die Kleptokratie erhalten

Was sich dieser Tage, endlich, in Simbabwe abspielt, ist ein Stück weit durchaus Putsch-typisch: Soldaten entmachten die zivile (wenngleich nicht wirklich legitime) Regierung. Die Geschichte des postkolonialen Afrikas ist reich an derartigen Aktionen. In der Regel war es nicht schade um die Entmachteten, doch so gut wie immer waren ihre uniformierten Nachfolger keinen Deut weniger brutal und korrupt.

Allerdings geben im aktuellen Fall die Militärs zu verstehen, dass sie so rasch wie möglich den Rückzug in die Garnisonen antreten wollen. Es handelt sich eben nicht um einen Staatsstreich, denn das System, die real existierende Kleptokratie, an der die Armeeführung selbstredend seit jeher teilhat, soll geschützt, nicht gestürzt werden. Geschützt vor den Unberechenbarkeiten des greisen Despoten Mugabe und erst recht seiner macht- und raffgierigen First Lady. Das Risiko einer Präsidentin Mugabe war der Kamarilla um den Freiheitshelden a. D. zu gross.

Das parasitäre System soll wohl einfach mit anderem Spitzenpersonal fortgeführt werden, wahrscheinlich unter dem von Mugabe instinktloserweise gefeuerten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa. Die um die 13 Millionen Menschen in Simbabwe – etwa ein halbes Dutzend Millionen weitere sind vor der heimischen Hoffnungslosigkeit emigriert, vor allem nach Südafrika – werden froh sein, dass «Bob» und seine gefürchtete Gemahlin Grace weg sind, doch die Nachfolge sieht entmutigend nach «Mugabe light» aus.

Alles in allem wirkt das Manöver in Harare eher wie eine möglichst punktgenaue Palastrevolte als wie ein Putsch: Es ist nicht der aufgestaute Volkszorn, der sich Bahn bricht, sondern es findet ein Verteilungskampf innerhalb der eigennützigen Elite statt. Das zeigt sich auch an der Schonung der beiden Zielpersonen; bis Redaktionsschluss waren die Mugabes nicht ins Exil ausgeflogen, von einer finaleren Entfernung ganz zu schweigen.

Das ist eine Illustration mehr der Schwierigkeiten, in diktatorischen Regimes die Machtablösung bruchlos zu vollziehen. Es gelingt meistens nicht, im Stil Nordkoreas eine Dynastie einzurichten. Gewaltsame Übergänge lassen sich unter solchen Umständen kaum vermeiden. Der Leistungsausweis von Tyrannen ist gewöhnlich so kriminell, dass sie es sich nicht leisten können, in Ruhestand zu gehen: Die Gefahr, von den Nachfolgern belangt zu werden, ist zu ernst.

Das erlebt jetzt gerade Isabel dos Santos, die steinreiche Tochter des langjährigen angolanischen Präsidenten José Eduardo dos Santos. Dessen Nachfolger João Lourenço, erst wenige Wochen im Amt, hat sie wegen Korruption von der Spitze der staatlichen Ölgesellschaft entfernt.

Es gibt kein Zurück

Einen skrupellosen Machtmenschen wie Mugabe buchstäblich nur halbwegs kaltzustellen, ist also ein Wagnis. «Nur Gott, der mich ernannt hat, kann mich entlassen», pflegte er zu schwadronieren – und womöglich gar zu glauben.

Übrigens fand 1953 in Moskau so etwas wie ein Putsch durch unterlassene Hilfeleistung statt. Stalin hatte einen Schlaganfall erlitten; die Diadochen aus dem Politbüro zögerten, ihm rasch die besten Ärzte zuzuführen. Sie wussten, dass sie baumeln würden, wenn der «Woschd» (Führer) wieder auf die Beine käme, nachdem er ihnen hilflos ausgeliefert war. Immerhin hatte die Natur ein Einsehen, damals.