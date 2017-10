Eigentumsfreundliche Schweiz

Die Garantie von Eigentumsrechten ist eine notwendige Voraussetzung, damit ein marktwirtschaftliches und freiheitliches System funktionieren kann. Es ist denn auch kein Zufall, dass die Eigentumsgarantie prominent in der schweizerischen Bundesverfassung verankert ist. Art. 26, Abs. 1 sagt kurz und bündig: «Das Eigentum ist gewährleistet.» Der Verfassungsgrundsatz wird auch umgesetzt. Unter der Federführung der Property Rights Alliance erarbeiten mehr als hundert Organisationen – in der Schweiz das Liberale Institut – jährlich den Index der Eigentumsrechte. Die Schweiz gehört auch 2017 zur Spitzengruppe der eigentumsfreundlichen Länder. Sie konnte gar Boden gutmachen und ist auf Rang vier vorgestossen. An der Spitze liegt Neuseeland, gefolgt von Finnland und Schweden. Erfreulich ist, dass die Schweiz in allen drei Subindizes – rechtliches und politisches Umfeld, Schutz des physischen Eigentums, Schutz des geistigen Eigentums – zulegen konnte. Sie erreichte 8,56 von 10 Punkten. Der Bericht belegt auch den Zusammenhang zwischen sicheren Eigentumsrechten und wirtschaftlichem Wohlstand. Die Länder mit einem hohen Wert zeichnen sich auch durch Wohlstand und Wachstum aus – und umgekehrt. Das illustriert der Blick auf das Tabellenende: Auf den letzten Rängen von 127 analysierten Ländern liegen Moldawien, Bangladesch, Venezuela und ganz am Schluss der Jemen.