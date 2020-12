Währungsmanipulation: absurder, hartnäckiger Vorwurf

Die letzte geldpolitische Lagebeurteilung des Jahres wurde für die Schweizerische Nationalbank unerwartet zum Krisengipfel. Nur einen Tag zuvor hatte das US-Schatzamt die Schweiz zum Währungsmanipulator erklärt und dabei die SNB als Urheberin der Devisenmarktinterventionen an den Pranger gestellt. Die Ergebnisse der Direktoriums­sitzung gerieten daraufhin in den Hintergrund. Sie lassen sich kurz zusammen­fassen: Die Nationalbank hält an ihrem bisherigen Kurs fest.

Den Negativzins belässt sie auf –0,75%. Sie wird den Banken im Rahmen der Covid-Refinanzierungsfazilität weiter grosszügig Liquidität zur Verfügung stellen. ­Wegen der Eindämmungsmassnahmen gegen die Pandemie hat sie die Inflationsprognose für 2021 minimal auf 0% gesenkt. Die Realwirtschaft wird, nach einem Rückgang um 3% in diesem Jahr, 2021 um 2,5 bis 3% zulegen. Die Teuerung bleibt trotzdem sehr verhalten. Am Ende der Berichtsperiode, im dritten Quartal 2023, wird sie nur 0,5% ausmachen.