Ein Encore für Macron – die anderen sind zu schwach

Ausgerechnet jetzt, da die Schlacht um Kiew tobt, setzt auch die Schlacht ums Elysée so richtig ein. Die ist immerhin nicht kriegerisch, sondern höchst zivilisiert, unter normalen Umständen ein Hochamt der Demokratie – aber eben: ausgerechnet jetzt.

Präsident Emmanuel Macron muss sich zur selben Zeit in die Wahlkampagne stürzen und, als Staatschef der Atommacht Frankreich sowie in diesem Halbjahr Vorsitzender der EU, Russlands Diktator Putin auf seinem Ukraine-Beutezug nach Kräften sabotieren, ohne dass das Ganze in eine militärische Konfrontation der Nato mit Russland ausartet.

Macron, der sich erst kurz vor Torschluss am 3. März offiziell als Kandidat angemeldet hat, wollte die Wahlkampagne schon immer möglichst kurz halten und mit präsidialer Würde über dem Gerangel des Bewerberpelotons schweben. Bis zur ersten Runde am 10. April sind es nur noch wenige Wochen.

Lauter Nullen, links und rechts

Der Präsident kann es sich nun jedoch nicht leisten, den Schreibtisch in Paris zu verlassen und bis zum Wahltag in den Provinzen Hände zu schütteln. Schliesslich scheint er im Moment auch der einzige westliche Staatsmann zu sein, der noch mit dem russischen Machthaber telefonieren kann, obschon das einstweilen nichts nützt.

Macron ist im Lande nicht sonderlich beliebt, in manchen Milieus, eher links der Mitte, sogar sehr unpopulär; er wäre also durchaus gefordert, den Kontakt zum Volk zu suchen. Eine Wiederwahl quasi im Schlafwagen scheint nicht garantiert. Doch Macron hat Glück im Unglück, aus zwei Gründen.

Zunächst ragt er aus der Reihe der zwölf Personen heraus, die sich um das Amt bewerben, schlicht weil von den übrigen elf niemand auch nur annähernd glaubhaftes Präsidialformat aufweist. Das eher linke Politmagazin «Marianne», das dem zentristischen Macron keinesfalls kritiklos zugeneigt ist, hat es jüngst in folgender Schlagzeile auf den Punkt gebracht: «C’est pas que Macron soit génial, mais ils sont tellement nuls!»

Die Nullen, das sind etwa die Kandidaten der heruntergewirtschafteten Traditionsparteien zur Rechten und zur Linken. Valérie Pécresse von den Républicains, dem Lager der früheren Präsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy, wirkt steif, mechanisch, uninspiriert. Sie vermag nicht aufzuzeigen, was sie denn so ganz anders anpacken würde als der stets alerte und nach allen Seiten anpassungsfähige Präsident. Aktuelle Meinungsumfragen sehen sie auf bloss etwa 13%.

Anne Hidalgo wiederum, Bürgermeisterin von Paris und Kandidatin der Sozialisten, der einst mächtigen Partei François Mitterrands, enttäuscht das Publikum noch mehr und wird in der ersten Tour wohl nicht einmal 5% der Stimmen holen. Von François Hollandes missratener Präsidentschaft hat sich der Parti Socialiste nicht erholt.

Keine Experimente

Die Zersplitterung des linken Lagers zeigt sich an den schwachen etwa 11% des unbeugsamen Roten Jean-Luc Mélenchon – 2017 hatte er in der ersten Wahlrunde noch fast 20% erreicht. «JLM» hat sich der Salonlinken angedient und damit die Prioritäten instinktlos verkehrt gesetzt: Die weniger weich gebetteten Leute irgendwo in der «France profonde» kümmern sich nicht um diversen Firlefanz weit abseits der Alltagsprobleme, sondern um Handfestes wie den Benzinpreis und den Kaufkraftverlust überhaupt. Der grüne Kandidat Yannick Jadot wiederum wird es, wenn’s gutgeht, auf vielleicht 5% bringen, Megathema Ökologie hin oder her.

Ganz rechts teilen sich die Stimmen auf: Marine Le Pen erreicht derzeit etwa 18% des Wahlvolks, ihr Intimfeind Eric Zemmour rund 11%. So kann keiner von beiden das bemerkenswert grosse nationale bis nationalistische Potenzial von rund 30% für sich ausschöpfen. Kurz und boshaft: Die beiden Nullen annullieren sich gegenseitig. Beiden schadet nun auch ihre zunehmend peinlich werdende bisherige Putinophilie.

Über allen thront Macron, der in der ersten Runde bei 30% gesehen wird. Die Folgen der russischen Invasion nehmen ihm zwar die Musse für grosse Wahlkampfanlässe, aber in einer solchen Lage neigen erfahrungsgemäss breite Bevölkerungsschichten dazu, keine Experimente zur Unzeit zu wagen, sondern den erfahrenen und immerhin hinlänglich bewährten Steuermann am Ruder zu lassen.

Umso mehr, als sich einige seiner schon lange präsentierten Forderungen als goldrichtig bestätigen. Macron hat von Beginn seiner Präsidentschaft weg auf europäische Souveränität in Fragen der Verteidigung und der Energieversorgung gepocht, und sein Entschluss, Frankreichs nuklearen Kraftwerkpark auszubauen, ist folgerichtig und lässt Deutschland – wo sich allenthalben eine gewisse Ernüchterung breitmacht – im Vergleich instabiler aussehen.

Es sieht für die Stichwahl vom 24. April insgesamt nach einer Reprise von 2017 aus: Macron kontra Le Pen. Seinerzeit hatte Macron mit 66 zu 34% gewonnen. Ob diesmal der republikanische Reflex spielen wird, von links über die Mitte bis hin zu den Konservativen für Macron zu stimmen? Womöglich nicht im gleichen Mass wie seinerzeit. Viele von Macron enttäuschte Linke könnten sich heuer enthalten. Dennoch, die Vorhersage sei gewagt, eben: Macron ist nicht genial, doch er dürfte den Nullen vorgezogen worden.

Erinnerungen an die Mediation von Sarko

Für sein zweites «Quinquennat» ist er nicht zu beneiden, dafür ist die Lage viel zu ernst. Immerhin dürfte Emmanuel Macron von seinem Vorvorgänger Sarkozy etwas gelernt haben. Im August 2008, ironischerweise kurz nach dem Beginn der Olympischen Spiele in Peking, marschierten russische Truppen in Georgien ein, um die Nato-Gelüste in Tiflis zu ersticken und russische Bevölkerungsgruppen zu schützen (damals war Putin Ministerpräsident; Dmitri Medwedew hielt den Präsidentensessel warm).

Sarkozy flog gen Osten und vermittelte ein Abkommen, das den Rückzug sowohl der georgischen als auch der russischen Truppen vorsah. Das hinderte den Kreml jedoch nicht daran, alsbald die georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien als unabhängig zu «anerkennen» und dort, auf einem Fünftel des georgischen Staatsgebiets, eine russische Truppenpräsenz fortzuführen. Bis zum heutigen Tag.