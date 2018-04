Ein Gentlemen’s Agreement für den Brexit

In ihrer jüngsten Rede zum Brexit lehnte die britische Premierministerin Theresa May den Verbleib Grossbritanniens in der Zollunion der EU ab und begründete dies damit, dass Grossbritannien seine eigene Handelspolitik verfolgen wolle. Das liegt weder im Interesse des Vereinigten Königreichs noch dem der EU.

Es stimmt, dass Norwegen und die Schweiz, die beide stark in den EU-Markt integriert sind, mit der Union eine Zollgrenze haben. Diese beiden Länder benötigen eine unabhängige Handelspolitik, weil ihre aufgrund des gebirgigen Terrains ineffizienten Landwirtschaftssektoren umfassenderen Schutz brauchen, als ihn die EU bieten kann.

Grossbritannien hat seine Landwirtschaft traditionell jedoch viel weniger geschützt und wird deshalb nach dem Brexit wohl ohnehin eine sehr ähnliche Handelspolitik verfolgen wie die EU. Aus diesem Grund fällt es schwer zu erkennen, welchen Vorteil Grossbritannien von einer nationalen Handelspolitik hätte – vor allem zu einer Zeit, da die USA unter Präsident Donald Trump handelspolitische Strategien verfolgen (wie die Verhängung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte), die auf kleinere Handelspartner wenig Rücksicht nehmen.

Nach dem Modell Schengen-Schweiz

In Wahrheit ist das Haupthindernis für eine Zollunion nach dem Brexit politischer Natur. Der für den Verbleib in der Zollunion eintretende Labour-Chef Jeremy Corbyn unterstrich, dass ein Land mit dem Gewicht und dem Einfluss Grossbritanniens nicht einfach EU-Entscheidungen vollziehen könne, auf die es keinen Einfluss habe. Doch dieses Problem lässt sich lösen – oder eher findig umschiffen.

Der Forderung Londons, sich bei EU-Entscheidungen einzubringen, kann und soll entsprochen werden, indem man Experten aus dem Vereinigten Königreich an Ausschüssen teilnehmen lässt, wo über Handelspolitik entschieden wird. Diese Experten hätten zwar kein Stimmrecht, könnten aber den Entscheidungsfindungsprozess mitgestalten. Die EU hat zu Fragen im Zusammenhang mit dem Schengen-Raum bereits ähnliche Vereinbarungen mit Island, Norwegen und der Schweiz getroffen.

Eine andere Sache ist freilich die formale Entscheidungsgewalt. Aufgrund der rechtlichen Struktur der EU kann es einem Drittstaat nicht gestattet sein, an verbindlichen Entscheidungen mitzuwirken. Hier ist eine Art Gentlemen’s Agreement erforderlich, im Rahmen dessen sich die EU dazu bekennt, bei der handelspolitischen Entscheidungsfindung britische Interessen zu berücksichtigen.

Geste des guten Willens

Wenn das Vereinigte Königreich – wie für die Übergangszeit vorgesehen – in der bestehenden EU-Zollunion verbleibt, statt ein neues Zollabkommen mit der EU auszuhandeln, erstreckt sich dieses Gentlemen’s Agreement auch auf neue Handelsabkommen, die die EU mit Drittländern schliesst. Derartige Abkommen würden ausdrücklich für das gesamte Zollgebiet der Europäischen Union gelten, ein Begriff mit einer präzisen Bedeutung gemäss der WTO-Regeln. Deshalb würden alle in diesen Vereinbarungen enthaltenen Vorteile des Marktzugangs automatisch auch für Grossbritannien gelten.

Als Geste des guten Willens sollte die EU auch die Bemühungen Grossbritanniens unterstützen, seinen Marktzugang aufgrund bestehender EU-Freihandelsabkommen zu behalten, wodurch man auch die Notwendigkeit einer Neuverhandlung jeder einzelnen Vereinbarung vermeiden könnte. Das rechtliche Argument bestünde darin, dass sich das Zollgebiet der EU nicht verändert hat, weswegen bestehende EU-Handelsabkommen für Grossbritannien weiterhin gelten müssen. Diese Argumentation könnte allerdings angefochten werden, sodass sich britische Exporteure plötzlich Zöllen und anderen Handelshemmnissen gegenübersähen.

Die Vertreter der EU-Kommission könnten das als ein Problem Grossbritanniens abtun. Doch eine derartige Reaktion stünde dem Geist der Leitlinien des Europäischen Rates vom April 2017 entgegen, in denen ein «konstruktiver Dialog» mit Grossbritannien «über einen etwaigen gemeinsamen Ansatz in Bezug auf betroffene Partnerdrittländer» gefordert wird. Zu einem derartig konstruktiven Ansatz würden auch Schritte zählen – wie die Unterstützung des Bestandsschutzes bei Handelsabkommen –, die Reibungen während der Übergangsfrist minimieren.

Im eigenen Interesse der EU

Durch den Verbleib in der Zollunion der EU wäre Grossbritannien in einer viel stärkeren Position als beispielsweise die Türkei, die trotz des Abschlusses eines Abkommens zur Schaffung einer Zollunion mit der EU nicht zum Zollgebiet der Union gehört. Infolgedessen müssen Drittstaaten türkischen Exporteuren nicht automatisch den gleichen Zugang zu ihren Märkten gewähren wie der EU. Vielmehr muss die Türkei versuchen, diese Drittstaaten, mit denen die EU Handelsabkommen abgeschlossen hat, zu überzeugen, das zu tun.

In der Regel ist die Türkei damit erfolgreich. Aber ihre Position bei Eintritt in derartige Verhandlungen ist schwach und ein wenig prekär, weil sie gemäss ihrem Abkommen mit der EU dem Drittland alle Zugeständnisse machen muss, die auch die EU gewährt, während für das Drittland keine rechtliche oder politische Verpflichtung besteht, dies umgekehrt auch zu tun.

In der EU sollte die Zusage, den Interessen Grossbritanniens bei zukünftigen Handelsgesprächen Rechnung zu tragen, nicht als Zugeständnis betrachtet werden, weil dies im eigenen langfristigen Interesse der EU läge. Schliesslich würde es die Verhandlungsposition der EU ausserordentlich stärken, wenn sie de facto Zugang zum britischen Markt und zu den Märkten der EU bieten kann, die gemeinsam 20% grösser sind als der EU-Markt allein.

Britische Interessen berücksichtigen

In diesem Sinne würde die Erhaltung Grossbritanniens als Teil der EU-Zollunion dabei helfen, die globale Geltung der EU im Bereich des Handels zu bewahren. Obwohl viele in der EU, vor allem die Kommission, gerne alles gleichzeitig hätten – nämlich Grossbritannien in der EU-Zollunion ohne Berücksichtigung der Interessen des Landes –, ist das einfach keine Option.

Die verfügbaren Alternativen der EU bestehen darin, dass Grossbritannien die Zollunion entweder verlässt oder man das Land zum Verbleib bewegt, indem man ein politisches Bekenntnis ablegt, die britischen Interessen zu berücksichtigen. Langfristig betrachtet ist Zweiteres vorzuziehen.

Grenze durch Irland vermeiden

Der Verbleib in der EU-Zollunion würde es schliesslich ermöglichen, die Wiederherstellung der harten Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland nach dem Brexit zu vermeiden. Obwohl May zugestimmt hat, dass die Vermeidung einer harten Grenze Teil eines jeglichen Abkommens sein sollte, bot sie nur vage Vorschläge, wie dies tatsächlich zu erreichen sei.

Der Brexit ist und bleibt ein Vorhaben, bei dem alle verlieren. Keine Seite kann den Sieg für sich beanspruchen, wenn ihre Sicht der Dinge die Oberhand behält. Aber man kann die Verluste auf beiden Seiten beschränken. Um das zu erreichen, wäre es das Beste, für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU-Zollunion zu sorgen, indem man dem Land eine aktive, wenngleich informelle Rolle garantiert.

