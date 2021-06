Ein Glanzjahr für das Eco-Portfolio

Nachhaltigkeit ist kein Rendite-Killer. Das beweist das FuW-Eco-Portfolio. Aus 100 000 Fr. bei Lancierung vor einem Jahr sind 142 600 Fr. geworden. Auch mit Blick auf die vergangenen drei Monate kann sich die Performance sehen lassen. Hielten defensive Werte das Portfolio im Winter noch zurück, legten nun selbst Swisscom, Givaudan und Essity zweistellig zu.

BMW gestutzt

Das Eco-Portfolio setzt auf Unternehmen, die daran arbeiten, ihren Ausstoss an Treibhausgasen zu reduzieren. Das braucht Zeit. Eine Gesellschaft, die diesbezüglich noch einiges vor sich hat, ist der Autokonzern BMW. Im vergangenen Jahr lag der Anteil Elektroautos am Gesamtabsatz bei knapp 5%. Das ist mehr als noch vor wenigen Jahren, und die Emissionen sind entsprechend gesunken. Bis 2030, so sagte es Vorstandschef Oliver Zipse im März, will der Konzern 40% elektrisch betriebene Fahrzeuge verkaufen. Die konjunktursensiblen Valoren stossen mit dieser Strategie auf Anklang und profitierten zuletzt zudem vom Wirtschaftsaufschwung. Die BMW-Aktien sind zur grössten Position avanciert. Das Gewicht wird auf «Neutral» zugestutzt.