Ein globales Steuerkartell entsteht

Unter der Leitung von OECD und G20 haben sich Anfang Juli hundertzweiunddreissig Staaten auf eine Neuordnung der Besteuerung von internationalen Grosskonzernen geeinigt. Ursprünglich auf Digitalkonzerne zugeschnitten, ist das Projekt inzwischen zu einer eigentlichen Monsterreform herangewachsen – basierend auf zwei Säulen: der Verschiebung von Steuerkompetenzen in die Marktländer (1. Säule) und der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung (2. Säule).

Zur Autorin Andrea Opel ist Professorin für Steuerrecht an der Universität Luzern sowie Konsulentin bei der JP Steuer AG.

Zugestimmt hat auch die Schweiz, wenngleich zähneknirschend und unter Kundgabe von «grossen Bedenken». Lieber konstruktiv mitarbeiten anstatt abseitsstehen, so lautet der Tenor. Zugleich wird im Fall der Nichteinigung ein Wildwuchs an nationalen Regelungen befürchtet, worunter die Rechtssicherheit litte.

Zweisäulenprojekt

Da die erste Säule des Reformprojekts (Neuverteilung der Steuerkompetenzen) derzeit auf Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Mrd. € sowie einer Umsatzrendite von mehr als 10% beschränkt ist und zudem den Rohstoff- und Finanzsektor ausklammert, fallen die Auswirkungen für die Schweiz geringer aus als zunächst befürchtet. Die Musik spielt in der 2. Säule, der globalen Mindestbesteuerung. Davon betroffen sind internationale Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 750 Mio. €, was in der Schweiz auf schätzungsweise rund zweihundert Konzerne und mehrere Tausend Tochtergesellschaften ausländischer Firmen zutrifft.

Nach dem von der OECD veröffentlichten Positionspapier, auf das sich die Staaten verständigt haben, wird der globale Mindeststeuersatz bei «wenigstens» 15% liegen. Andere zentrale Eckwerte bleiben dagegen offen, so insbesondere die Bemessungsgrundlage, auf welcher der Satz angewendet wird. Ausgangspunkt soll der Abschluss nach einem international anerkannten Rechnungslegungsstandard wie IFRS oder US GAAP sein.

Fest steht jedenfalls, dass die Bemessungsgrundlage wesentlich von jener abweichen wird, auf welcher die Gewinnsteuern von Bund und Kantonen basieren. Dies wiederum hat zur Folge, dass der Kreis der betroffenen Schweizer Unternehmen weitaus grösser zu ziehen ist, als man prima vista vermuten mag. Selbst wenn die Gewinnsteuer für ein Unternehmen über 15% liegt, kann die Steuerlast hinter dem von der OECD geforderten Mindestmass zurückstehen. Es ist daher verkürzt zu meinen, dass jenes Drittel der Kantone mit einem Gewinnsteuersatz von mehr als 15% gleichsam aus dem Schneider sei.

Entschieden scheint zudem, dass die – wohlgemerkt mit dem Plazet der OECD – eingeführten kantonalen Patentboxen und der Superabzug für Forschung und Entwicklung unter dem neuen Regime «schädlich» wären, d.h. bei Steuerbelastungen von unter 15% neutralisiert würden.

Funktionsweise der Mindestbesteuerung

Die Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung soll primär auf der Ebene des nationalen Rechts erfolgen, über das sogenannte GloBE-Regelwerk. Das System funktioniert ähnlich wie die aus dem Ausland bekannte Hinzurechnungsbesteuerung. Im Zentrum stehen zwei Instrumente, die Income Inclusion Rule (IIR) einerseits und die Undertaxed Payments Rule (UTPR) andererseits.

Unterliegt eine Konzerngesellschaft in einem Staat, in dem sie tätig ist, einer zu tiefen Besteuerung, so soll primär der Hauptsitzstaat über die IIR die Differenz besteuern. Erfolgt dies nicht, weil etwa der Hauptsitzstaat keine IIR kennt, soll die UTPR gleichsam als Auffanginstrument dienen. Diese erlaubt es Staaten, in denen Tochtergesellschaften ansässig sind, die Differenz zum Mindeststeuersatz als Steuer einzufordern oder den Abzug von Zahlungen zu beschränken. Der Mechanismus ist damit ebenso intelligent wie perfide: Indem den ausländischen Fisci der Zugriff auf unterbesteuertes Substrat gestattet wird, sind die Staaten im Eigeninteresse dazu gehalten, ihre Steuern auf das geforderte Niveau anzuheben.

Das GloBE-Regelwerk soll im nationalen Recht umgesetzt werden. Ob dies mit den Doppelbesteuerungsabkommen, das heisst mit übergeordnetem Recht vereinbar ist, erscheint jedoch fraglich. Kraft Abkommen steht das Recht, Unternehmensgewinne zu besteuern, nämlich jeweils dem Ansässigkeitsstaat des Unternehmens zu – dies nota bene in Einklang mit dem Musterabkommen der OECD. Nichtsdestotrotz scheint die OECD diesen Punkt auszublenden, was nicht erstaunt, würde dies die ehrgeizigen Umbaupläne – die Reform soll bereits ab 2023 wirksam werden – doch zumindest verzögern.

Die Übernahme der GloBE-Regelung ist laut OECD für die Staaten optional. Es liegt jedoch nahe, zumindest die IIR ins nationale Recht zu überführen. Andernfalls würde das Steuersubstrat den ausländischen Fisci preisgegeben. Zudem ist es für die hiesigen Konzernobergesellschaften administrativ vorteilhaft, eine einmalige Differenzsteuer in der Schweiz entrichten und dadurch Zugriffe über die UTPR abwehren zu können. Nicht zuletzt dürfte die Übernahme von GloBE-Regelungen auch der Reputation des Schweizer Steuersystems zuträglich sein. Schwieriger zu beurteilen ist indes die Frage, ob auch die Umsetzung der UTPR sinnvoll erscheint.

Flexible Gewinnsteuersätze

Um ausländische Steueransprüche abzuwehren, drängt es sich schliesslich auf, die hiesige Besteuerung auf das geforderte Niveau hochzuschleusen. Dabei liegt es nahe, einen «minimalinvasiven» Weg zu beschreiten. Dazu böte sich die Einführung flexibler Gewinnsteuersätze an, wie dies bereits einige Kantone kennen. Steuererhöhungen lassen sich so auf die betroffenen Grosskonzerne beschränken, ohne inländische Unternehmen in Mitleidenschaft zu ziehen.

Den Kantonen steht es im Rahmen ihrer Tarifautonomie grundsätzlich frei, solche flexiblen Gewinnsteuersätze vorzusehen. Der für die betroffenen Unternehmen anzuwendende Steuersatz wäre auf Basis der GloBE-Bemessungsgrundlage zu ermitteln. Vorstellbar ist auch die Schaffung einer Art Musternorm im Steuerharmonisierungsgesetz. Ein Ansatz wäre weiter, die OECD-Steuer von 15% auf Stufe Bund zu erheben unter Anrechnung der nach Schweizer Recht erhobenen Steuern. Dies würde jedoch eine Verfassungsänderung bedingen, da die Bundeskompetenz derzeit auf 8.5% beschränkt ist. Auch wäre der Ausgleich mit den Kantonen neu zu regeln.

Freilich ist die mit der Höherbesteuerung der betroffenen Unternehmen verbundene Ungleichbehandlung verfassungsrechtlich nicht unbedenklich, jedenfalls wenn die Hochschleusung automatisch erfolgt, das heisst, ohne dass den Unternehmen eine Wahlfreiheit zukäme.

Umso mehr sollten die aus der Höherbesteuerung gewonnenen Mehreinnahmen für fiskalische und andere Massnahmen eingesetzt werden, die den Schweizer Standort speziell für international agierende Grossunternehmen attraktiv gestalten. Zu beachten ist allerdings, dass auch etwaige Subventionstätigkeiten einem engmaschigen internationalen Korsett unterliegen. Der Fokus könnte deshalb auf der gezielten Nachbildung von in G20-Staaten verbreiteten Förderprogrammen liegen; diese dürften international kaum bestritten werden.

Wird ein Gebäude auf zwei Säulen errichtet, so droht es früher oder später umzukippen. Nicht so das breit abgestützte Umbauprojekt der OECD. Den Schatten, den das Vorhaben auf den hiesigen Wirtschaftsstandort wirft, ist lang: Mit der internationalen Nivellierung der Steuerbelastung verliert ein zentraler Standortvorteil der Schweiz an Wert. Umso wichtiger sind ausgleichende Massnahmen. Letztlich dürften OECD und G20 mit der Reform den Weg zu einem globalen Steuerkartell geebnet haben. Denn haben sich die Staaten einmal auf einen Mindeststeuersatz geeinigt, lässt sich dieser ohne grössere Mühe anheben.