Orior gibt es zum Sonderpreis

01 | Erfolgsrechnung: Die Umsatzentwicklung zeigt die Expansion über Zukäufe. Anders als in der Vergangenheit soll in Zukunft regelmässig organisches Wachstum möglich sein. Zuletzt betrug es 0,9%. Die absehbare Erholung in den Absatzkanälen Food Service und ­Reisegastronomie wird die Ebitda-Marge wieder über 10% steigen lassen. Ändert sich der Produktmix weiter in Richtung Vegi, Bio und Regio, liegt eine Annäherung der Profitabilität an die Konkurrenz drin. Die Dividendenpolitik wird durch den soliden Cashflow gestützt und ist attraktiv.