Ein historischer Taucher für die Uhrenindustrie

Einen derart massiven Absturz hat die Schweizer Uhrenindustrie noch nie erlebt. Im April kollabierten die Exporte von teuren Zeitmessern gegenüber der Vorjahresperiode um 81% auf 329 Mio. Fr. Das ist bei weitem der niedrigste Wert der jüngeren Vergangenheit. Der Tiefstwert stammte mit 749 Mio. Fr. bisher aus dem Januar 2005 Damals seien jedoch insgesamt viel weniger Uhren produziert und exportiert worden, schreibt die Helvetische Bank.

Vor allem in den stark von Covid-19 betroffenen Ländern wie Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich gingen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr weit über 90% zurück. Zu den wenigen Lichtblicken gehören die Niederlande mit einem Einbruch von «nur» 54%. Keine Ausnahme bildet hingegen Schweden, wo unter Berücksichtigung der Abstandsregeln Shops geöffnet blieben. Satte 80% weniger Uhren wurden dorthin exportiert. Der massive Einbruch war angesichts der zahlreichen Lockdown-Massnahmen in diesem Ausmass erwartet worden, auch wenn die Schätzungen der Zürcher Kantonalbank etwas optimistischer waren. Dennoch reagierten die Uhrenaktien Swatch Group und Richemont am Dienstag mit Aufschlägen. Die negativen Szenarien sind bereits eingepreist.