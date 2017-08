«Ein höllischer Mix für die Finanzmärkte»

Er geniesst seine beruflichen Freiheiten in vollen Zügen. Albert Edwards gehört nicht nur zu den wenigen Strategen, die nicht die offizielle Hausmeinung der französischen Grossbank Société Générale, sondern seine eigenen Ansichten vertreten darf. Der Ur-Londoner mag es auch nicht, sich an Kleiderkonventionen zu halten. Die Besucher empfängt er im legeren Blümchenhemd und in sportlichen Schuhen. Sein Büro liegt denn auch nicht mitten in der Londoner City, sondern im östlich davon gelegenen Quartier Shoreditch, wo sich Hipster-Läden und Street-Food-Shops aneinanderreihen.

Seit 1996 vertritt er die These, dass sich die westlichen Finanzmärkte in einem strukturellen Bärenmarkt befinden. Das hat ihm die Übernamen Superbär und Permabär eingetragen. Seine dem Mainstream entgegenlaufende Meinung ist bei Anlegern sehr gefragt. Zu seinem jährlichen Finanzmarktausblick drücken sich jeweils Hunderte von Bankern und Investoren in den stets zu kleinen Saal. Kürzlich hat Edwards mit seinem Arbeitskollegen bei der unter den Kunden der Finanzhäuser durchgeführten Extel-Umfrage zum 14. Mal in Folge den Spitzenplatz belegt.