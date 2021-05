Ein Inflationsgespenst, das keines ist

Passend zu der alten Börsenweisheit «Sell in May and go away» kommt den Investoren in diesem Monat immer wieder der Blick durch die rosarote Brille abhanden. Wer oder was steckt hinter der Ernüchterungsphase an den Märkten? Nun, es meldet sich eine alte Unbekannte zurück, die – so sollte man meinen – viel zu lange durch Abwesenheit glänzte: die Inflation. Das Willkommen fällt jedoch eher frostig aus.

Nach Veröffentlichung der US-Konsumentenpreise in der vergangenen Woche setzte die Panikmache ein. Tatsächlich schoss die Inflation auf ein Niveau von 4,2% in der Jahresveränderung, ein Höchst seit 2008. Der überraschend starke Preisschub in den USA löste primär bei Marktkommentatoren Befürchtungen aus, dass eine aus dem Ruder laufende Inflation eine straffere Geldpolitik seitens des Fed erzwingen könnte.

Die Anleiheninvestoren lassen sich von diesem Inflationsbuckel nicht verunsichern. Märkte orientieren sich nicht an einem absoluten Niveau, werden aber ungern massiv überrascht, egal in welche Richtung. Insgeheim hatte der eine oder andere Bondmanager wohl mit dem deutlicheren Sprung gerechnet. Folglich fiel der Zinsanstieg relativ verhalten aus, und die Renditen werden den Lauf der Inflation kaum voll nachvollziehen. Die Realzinsen sinken kurzfristig nochmals.

Ökonomen und Notenbanker versuchen nun einhellig, die Gemüter zu beruhigen. Tatsächlich hatten die Inflationsprognosen diesen Sprung bereits angekündigt, wenn auch nicht in dem tatsächlichen Ausmass. Der Teuerungsschock sei nur vorübergehender Natur, heisst es. Ab Jahresmitte soll der ungünstige Basiseffekt wieder aus den Berechnungen herausfallen und für moderatere Inflation sorgen.

Davon abgesehen, dass sich die Treiber des Teuerungsschubs in den USA auf einige wenige Produkte und Dienstleistungen begrenzen, ist es wichtig festzuhalten, dass die Konjunktur nicht Auslöser des Preisschubs ist. In dieser Pandemie kann nicht von Konjunktur gesprochen werden; vielmehr wurde vergangenes Jahr der Weltwirtschaft abrupt der Stecker gezogen, und nun wird die Aktivität vielerorts ebenso abrupt wieder unter Strom gesetzt. Dies spiegelt sich unweigerlich in starken Aktivitäts- und auch Preisdaten, wenn der Vorjahresvergleich angestellt wird.

Zudem hat der Arbeitsmarkt in den Industrieländern noch längst nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Eine klassische Lohn-Preis-Spirale wie in den Siebzigerjahren ist bei geringer Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und deutlich niedrigerem gewerkschaftlichen Organisationsgrad als damals eher unwahrscheinlich.

Über die vergangenen Monate hat sich die Nachfrage seitens der Konsumenten aufgestaut. Zudem ist die Kaufkraft der Haushalte nicht so stark eingebrochen, wie es die BIP-Entwicklung nahelegen würde. Es wurden in vielen Industrieländern gar Ersparnisse angehäuft. Dies unterscheidet die aktuelle Situation von einer klassischen Erholungsphase in einem Konjunkturzyklus. Die Nachfrage eilt dem Angebot voraus. Gleichzeitig gibt es pandemiebedingt Lieferengpässe bei vielen Rohstoffen und Vorprodukten, was preistreibend wirkt.

Absehbar ist, dass die Konsumentenpreise den Höhepunkt in diesem Jahr noch nicht ganz erreicht haben. Die Produzentenpreise steigen noch und werden auf die Konsumenten überwälzt. Doch besonders in der Schweiz sollte etwas mehr Teuerung überaus willkommen sein, zumal sich gleichzeitig das Wirtschaftswachstum beschleunigt. Mit dem Monat April hat es die Teuerung hierzulande gerade erst zurück in den positiven Bereich geschafft und liegt bei schmalen 0,3%.

Doch eines ist klar: Ohne Inflation ist der Ausstieg aus dem unsäglichen Negativzinsregime nicht möglich. Klar ist aber auch, dass die Gesundheitskrise die langfristigen Herausforderungen für die Notenbanken weiter erhöht hat: Sie müssen einen Inflations- und Zinsanstieg managen, ohne die hochverschuldeten Staaten in die Bredouille zu bringen. Zur Beruhigung sei gesagt: Der Instrumentenkoffer der Währungshüter zur Bekämpfung unerwünschter Inflation ist prall gefüllt.