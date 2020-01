Den Asset-Management- und Vermögensverwaltungsbanken in der Schweiz geht es vergleichsweise gut. Die Frage des Marktzugangs zur EU ist aber der politische Dauerbrenner der Branche. Pascal Gentinetta sieht – auch in seiner Funktion als Leiter Public Policy bei Julius Bär – keine Alternative zu einer Annäherung an die EU.

Herr Gentinetta, die Schweiz hat ein neues Parlament, was heisst das für die Vermögensverwaltungsbanken?

Es ist unbestritten, dass die grünen Kräfte in den Wahlen gestärkt worden sind. Für den Finanzplatz Schweiz kann der grüne Trend auch eine Chance sein. In den Dossiers der Aussen-, der Wirtschafts-, der Finanz-, der Steuer- und der Klimapolitik wird es allerdings ohnehin wechselnde Allianzen geben.