Ein Kursrutsch macht SAP zum Kauf

Ende Oktober hat sich unter Investoren wegen vermeintlich schlechter Nachrichten aus dem Hause SAP Enttäuschung breitgemacht. Die Ziele für Umsatz und Gewinn wurden wegen der Auswirkungen der Coronapandemie zum zweiten Mal in diesem Jahr nach unten ­revidiert. Zudem kündigte das Management für die kommenden zwei Jahre hohe Investitionen an, die den Gewinn belasten könnten. Der Markt reagierte äusserst ungnädig. Die Valoren, die im Sommer ein Höchst von über 140 € erreicht hatten, stürzten auf 91 € ab.

Davon haben sich die Titel des deutschen Softwarekonzerns nur auf gut 100 € erholt – und bleiben damit im Vergleich zu den vergangenen Jahren vorerst günstig. Daran hat auch die zur Schau gestellte Zuversicht des Managements nichts ge­ändert. Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner legte sich nach dem Kursrutsch für 250 Mio. € Titel des eigenen Unter­nehmens zu. Einige Kollegen taten es ihm gleich, wenn auch in bescheidenerem Um­fang. CEO Christian Klein und CFO Luka Mucic kauften Papiere für rund 100 000 € beziehungsweise 75 000 €.

Start-up aus dem Jahr 1972

SAP begann ihren steilen Aufstieg 1972 als Start-up, wie es heute heissen würde. Fünf ehemalige Mitarbeiter von IBM, darunter Hasso Plattner und der als Fussballmäzen bekannte Dietmar Hopp, gründeten das Unternehmen SAP Systemanalyse und Programmentwicklung. Statt auf Loch­karten, mit denen die Computer damals gefüttert wurden, setzten die Gründer bei der Entwicklung ihrer Programme auf Bildschirmterminals, die direkt mit Grossrechnern verbunden waren. Damit wurde Buchhaltung in Echtzeit möglich. Folglich bezeichneten sie ihre Software als Realtime-System. Daher das R im Namen der Produkte. SAP/R3 war die letzte Version, die diesen Buchstaben im Namen trug.

SAP gilt als eine Miterfinderin sogenannter Standardsoftware. Die für den ersten Kunden ICI entwickelten Routinen zur Finanzbuchhaltung wurden anderen Kunden angeboten und laufend mit neuen Modulen ergänzt. Das Wachstum verlief zunächst organisch und wurde vor allem in den vergangenen zehn Jahren von einer regen Akquisitionstätigkeit unterstützt. SuccessFactors (2011), Concur (2014) und Qualtrics (2019) sind einige Beispiele für milliardenschwere Zukäufe. SAP entwickelte sich schnell zum Marktführer und hatte 2018 gemäss dem Marktforschungsunternehmen Gartner einen globalen Marktanteil von rund 22%, gefolgt von Oracle mit 11%.

Das aktuelle Kernprodukt heisst SAP

S/4Hana (eine Anspielung auf «Hasso’s New Architecture»), als sogenanntes In-Memory-System macht es alle Unternehmensdaten jederzeit in Sekundenschnelle verfügbar und analysierbar, auch in der Cloud und für mobile Anwendungen zum Beispiel im Aussendienst.

Hohe Investitionen in F&E

SAP investiert Jahr für Jahr einen hohen Umsatzanteil in Forschung und Entwicklung (F&E). Rund 18% beziehungsweise 4,3 Mrd. € waren es 2019. Es wurden auch schon 30% erreicht. Die Quote wird steigen, denn der Konzern will die Nachfrage der Kunden nach neuen Cloud-Lösungen erfüllen. Zudem soll eine harmonisierte Infrastruktur für den Cloud-Betrieb schneller als geplant bereit sein. Das kostet einen mittleren dreistelligen Millionen­betrag, was die Marge der kommenden zwei Jahre reduzieren dürfte.

Mit den Investitionen, die den operativen Aufwand erhöhen und die Kosten für externe Dienstleistungen für die Entwicklung umfassen, will SAP den wachsenden Erlös mit der Cloud bis 2025 auf 22 Mrd. € steigern. Heute ist es rund ein Drittel davon. Insgesamt soll der Umsatz auf gut 36 Mrd. wachsen, bei einem Betriebsergebnis von über 11,5 Mrd.

Im Gegensatz zu Tech-Giganten wie Amazon oder Google macht die deutsche Softwareschmiede einen behäbigen Eindruck. Dennoch hat sich ihr Börsenwert seit der Finanzkrise 2009 bis zum aktuellen Kursrutsch vervierfacht. Die Gründe, die jetzt für die Wertkorrektur vorgebracht werden, sind nicht stichhaltig. Schliesslich erwarten die Kunden neue Cloud-Anwendungen für Home Office, mobiles Arbeiten und datengestützte Geschäftsmodelle. Diese Erwartungen wurden von der Pandemie verstärkt. Auch der für das dritte Quartal vorgelegte Zahlenkranz, der mit einem deutlich gestiegenen Cashflow auffällt, rechtfertigt den Kursrutsch nicht.

Mehrheit empfiehlt «Kaufen»

Zusammen mit der Schärfung der Strategie ist das ein Grund, warum sich die Finanzwelt trotz Korrektur der Ziele nicht dauerhaft vom grössten Unternehmen im Deutschen Aktienindex Dax abwenden wird. Von den mit SAP befassten Analysten empfiehlt die Mehrheit die Titel weiterhin zum Kauf, 30% raten «Halten», und nur 10% meinen, verkaufen sei jetzt richtig. Der Zielkurs wurde allerdings von durchschnittlich 150 auf 118 € gesenkt.

SAP wird sich mit der angepassten Strategie bald erholen. Das gegenwärtige Kursniveau ist eine gute Gelegenheit für den Einstieg oder für die Erhöhung des Engagements, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus schwindelnden Höhen auf moderate 25 zurückgekommen ist. Nicht ganz zu verachten ist auch die Ausschüttung von mindestens 40% des Gewinns, was einer Rendite von 1 bis 2% entspricht, nicht üppig, aber regelmässig.