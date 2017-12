Ein moderater, aber solider Aufschwung

Gegenwärtig wird viel über das Ende des globalen Aufschwungs spekuliert. In den USA und in Grossbritannien verdichten sich die Hinweise, dass der Boom bereits das letzte Stadium durchläuft, bevor die nächste Rezession droht. Die Schweiz ist von solchen Szenarien weit entfernt. Die Konjunktur gewinnt sogar an Fahrt. Lange sind die Konjunkturnachrichten nicht mehr so überzeugend ausgefallen wie diese Woche.

Die beiden wichtigsten Frühindikatoren strotzen vor Stärke. Der Einkaufsmanagerindex PMI ist im November auf 65,1 Punkte gesprungen und damit auf das höchste Niveau seit sieben Jahren. Er zeigt an, dass die Schweizer Industrie sich um einen Nachfrageeinbruch keine Sorgen macht. Das Barometer der ETH-Konjunkturforschungsstelle Kof, das das Bruttoinlandprodukt (BIP) rund sechs Monate im Voraus abbildet, hat sich im November zum dritten Mal in Folge verbessert. Für die Zürcher Wissenschaftler steht damit fest, dass sich das Schweizer Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten beschleunigt.