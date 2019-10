Ein neuer Deal in alten Schläuchen

Manchmal genügt es, anfängliche Ideen wieder aufzugreifen und in veränderter Form zu verhandeln. So lässt sich der neue Deal zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union (EU) äusserst verkürzt zusammenfassen.

Die Ideen, die Boris Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU verhandelt hatte, gingen in eine ganz ähnliche Richtung. Allerdings stellte sich May selbst eine Falle, indem sie nicht erzwungenerweise vorzeitige Neuwahlen veranstaltete – und nach dem Verlust der Mehrheit im Parlament mit der nordirischen Unionistenpartei DUP koalieren musste. Diese stellte sich gegen jegliche Art von Abkommen, die auch nur pro forma eine Zollgrenze in der Irischen See vorsieht.

Der britische Premierminister Johnson und EU-Chefunterhändler Michel Barnier haben in den vergangenen Tagen Bereitschaft gezeigt, von ihren zuvor verhärteten Verhandlungspositionen abzurücken. Die EU, die den Backstop in Irland – die Notlösung für den Fall, dass man sich nicht auf zukünftige Handelsbeziehungen einigen kann – bisher als unverhandelbar betrachtete, ist von dieser roten Linie abgerückt.

Im Gegenzug hat das Vereinigte Königreich seine Position zu Nordirland insofern aufgeweicht, als künftig für einen Teil der Kontrollen die effektive Grenze zwischen Irland und Nordirland in der Irischen See verläuft. Dies wiederum trennt virtuell Nordirland von Grossbritannien ab. Das hatten die Briten als Eingriff in ihre territoriale Einheit verstanden.

Zuletzt konnten auch die letzten Differenzen bezüglich der Zölle und der Mehrwertsteuer aus dem Weg geräumt werden. Vor allem Letzteres sorgte für einigen Missmut, da die unterschiedliche Besteuerung von europäischen und britischen Gütern Unternehmen in Nordirland hätte übervorteilen können, da Nordirland je nach Bestimmungsland der Exportgüter der europäischen oder der britischen Zollunion zugeordnet wird.

Der seit heute Morgen vorliegende Deal ist ein Meilenstein, weil er die Blockade löst, die beide Verhandlungsseiten seit Monaten daran gehindert hatte, Fortschritte zu erzielen. Und zum ersten Mal wird der Premierminister nicht von der eigenen Konservativen Partei – die zwischen Verbleib und Austritt gespalten ist – schon vorgängig offen torpediert.

Noch ist der Brexit-Deal nicht in trockenen Tüchern. Das britische Unterhaus wird am Samstag in einer ausserordentlichen Sitzung über das neue Abkommen abstimmen müssen – mit offenem Ausgang. Die DUP und die oppositionelle Labour-Partei haben bereits angekündigt, gegen den Deal zu stimmen. Die Liberaldemokraten betrachten ihn als deutlich schlechter als den, den May ausgehandelt hatte. Der Ausgang der Parlamentsabstimmung wird erneut äusserst knapp ausfallen.

Scheitert der Deal im Parlament, fallen die Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wieder auf das Startfeld zurück.