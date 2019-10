Neuer Konjunkturindikator für die Schweiz

Vorbei sind die Tage, in denen die Schweizer Wirtschaftsentwicklung nur anhand des Konjunkturbarometers der ETH-Konjunkturforschungsstelle Kof und des vom Wirtschaftsverband Procure.ch und Credit Suisse (CSGN 12.495 0.04%) ermittelten Einkaufsmanagerindex PMI vorausgesagt wurde. Gleich zwei öffentliche Einrichtungen haben eigene Konjunktur-Frühindikatoren lanciert.

Wie einem Artikel in der Fachzeitschrift «Die Volkswirtschaft» zu entnehmen ist, orientiert sich das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco ab sofort an einem neuen Stimmungsindikator für die Schweizer Wirtschaft. Es handelt sich wie beim Kof-Barometer um einen Sammelindikator, d.h., er fasst zahlreiche unterschiedliche Indikatoren zusammen.

Aber anders als bei dem in Zürich berechneten Kof-Index setzen die Wissenschaftler in Bern ausschliesslich auf weiche Indikatoren. Dabei handelt es sich um Urteile und Einschätzungen, die in Umfragen ermittelt werden. Das Ziel: die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft akkurater abzubilden, als es bisher möglich war.

Das Seco fühlt die Stimmung

Der neue Stimmungsindikator umfasst dreissig Datenreihen, wobei zwanzig auf monatlicher Frequenz und zehn auf Quartalsfrequenz verfügbar sind. Es werden keine neuen Daten erhoben, sondern die Ergebnisse bestehender Umfragen verwendet. Dazu zählen die Einschätzungen zum Auftragsbestand, zur Einkaufsmenge und zur Produktion im Rahmen der PMI-Umfrage sowie zahlreiche Ergebnisse aus der Industrieumfrage der Kof (Auftragseingang, Einkäufe, Produktion, Geschäftslage etc.).

Die Wissenschaftler des Seco haben den Stimmungsindikator rückwirkend für die letzten Jahrzehnte berechnet. Sie kommen zum Urteil, dass er den Konjunkturverlauf der Schweiz seit Mitte der Neunzigerjahre sehr gut abbilde. Rezessionen seien früh erkannt worden.

Allerdings kann die Stimmung auch trügen. Nach dem Frankenschock von Anfang 2015 blieb die Stimmung in der Wirtschaft noch zahlreiche Quartale schlecht, während sich die Wirtschaft tatsächlich bald besser entwickelte. Die Stimmung hatte die Wirtschaftsaussichten zu schlecht vorhergesagt und die Erholung letztlich unterschätzt. Dennoch sei der Informationsgehalt für die Konjunkturanalyse hoch, betont das Seco.

Im laufenden Jahr ist der Sammelindikator die meiste Zeit gefallen. Von Februar bis Juli nahm er ab, im August erholte sich aber. Die Stimmung ist insgesamt unterkühlt, doch sie fällt besser aus als nach dem Frankenschock, während der Eurokrise 2011/12 und in der Weltwirtschaftskrise 2008/09.

Nationalbank bildet den Zyklus ab

Schon vor dem Seco hat die Schweizerische Nationalbank einen neuen Konjunkturindex entworfen: den SNB (SNBN 5670 1.25%) Business Cycle Index oder kurz SNB BCI. Er setzt sich aus der systematischen Auswertung von über 600 Indikatoren zusammen und umfasst konjunkturelle Signale aus verschiedensten Quellen. Eine wesentliche Rolle spielen Konjunkturumfragen, aber es fliessen auch Finanzmarktvariablen und Auslandindikatoren mit ein.

Der resultierende Konjunkturindikator bilde den Zyklus des BIP-Wachstums generell gut ab, wenngleich er von Quartal zu Quartal auch einmal abweichen könne, schreibt die SNB in ihrem Quartalsheft.