Ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt

Gil Blas ist der Titelheld eines Romans des Franzosen Alain-René Lesage, erschienen ab 1715: «Histoire de Gil Blas de Santillane». Der Autor lehnte sich an das Vorbild der beliebten spanischen Picaro-Geschichten; ein Picaro ist ein Spitzbub, Schlauberger, Schelm. Der Schelm Gil Blas erzählt, was er so in der spanischen Gesellschaft erlebt, von ganz unten bis ganz oben: eine kaum getarnte Satire auf die damaligen Verhältnisse in Frankreich. Lesage hatte Erfolg; er konnte von seiner schriftstellerischen Tätigkeit gut leben.

Die Darstellungen des Spötters Gil Blas scheinen übrigens dem deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer wegen ihrer Wirklichkeitsnähe gefallen zu haben; er empfahl die Lektüre des «Gil Blas» und anderer Werke von Lesage zu pädagogischen Zwecken.

«Gil Blas» hiess, von 1879 bis 1914, ein täglich in Paris erscheinendes Satireblatt. Es wurde später, von 1921 bis 1940 noch sporadisch aufgelegt; die Aktie hier, auf der Gil Blas thront, stammt aus den Ursprüngen um 1880/81. Gründer der literarisch und kulturell ausgerichteten Zeitung – die regelmässig die Tugendwächter enragierte – war der Journalist und Verleger Auguste Dumont. Ab 1891 erschien wöchentlich die von talentierten Zeichnern bebilderte Beilage «Gil Blas illustré».

Damit wurde «Gil Blas» so richtig ein Verkaufsschlager. Die Illustrierte erreichte 1893 eine Auflage von sehr beachtlichen 260 000 Stück. Damals war eben auch das Verlagswesen ein boomendes Business und nicht bloss ein serbelnder Zweig der papierverarbeitenden Industrie. «Gil Blas illustré» brachte Chanson-Texte – etwa von Aristide Bruant – oder Gedichte – etwa von Arthur Rimbaud – unters Lesepublikum; beliebt waren auch die Fortsetzungsromane, unter anderem aus der Feder von Émile Zola.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 140.

In den 1890er Jahren verkehrte der junge Deutsche Albert Langen in der Pariser Künstler- und Literatenszene. Er lernte dort neben vielen anderen auch den aus Lausanne stammenden Grafiker und Illustrator Théophile-Alexandre Steinlen kennen und schätzen, der wohl der wichtigste Zeichner des «Gil Blas» war und dessen Plakatkunst noch heute bekannt ist. Diese Kontakte zum Milieu um den «Gil Blas» inspirierten Langen 1896 zur Gründung der Satirezeitschrift «Simplicissimus» in München. Diese erschien von 1896 bis 1944 (unter den Nationalsozialisten humorlos gleichgeschaltet). Das Blatt hatte seine besten Zeiten in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, als es die üppig Anlass zu Spott bietenden Verhältnisse im wilhelminischen Kaiserreich auf die Schippe nahm.

Das Picaro-Genre, im deutschen Sprachgebrauch der «Schelmenroman», hat sich in der Weltliteratur verbreitet und die Entstehung einer langen Reihe anregend-heiterer Meisterwerke hinterlassen: Eben Grimmelhausens «Simplicissimus», Thomas Manns «Felix Krull», Jaroslav Hašeks «Braver Soldat Schwejk», Mark Twains «Huckleberry Finn», Günter Grass’ «Blechtrommel» oder – nicht genug zu rühmen – der «Unschlecht» des wackeren Rapperswilers Gerold Späth.