Ein schlechter Deal für Theresa May

Er liess die Bombe Sonntagnacht platzen, wenige Minuten vor Mitternacht. David Davis, ein weiterer Minister aus dem Kabinett von Theresa May, tritt zurück. Ein Abschied, der die Premierministerin besonders schmerzen dürfte. Denn Davis war zumindest gegen aussen das offizielle Sprachrohr der Briten in Sachen Brexit.

Davis’ Abschied von der internationalen Politbühne dürfte das Land – und damit auch die Regierung von Theresa May – doppelt schwächen. Aussenpolitisch wird es für Grossbritannien nun noch schwieriger, in den Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union auch nur in Ansätzen die Augenhöhe zurückzuerlangen. Zudem zeigt sich einmal mehr die innere Zerrissenheit der regierenden Tory-Partei.

Auf der einen Seite steht May, die vor zwei Jahren für den Verbleib des Vereinigten Königreichs gestimmt hatte und nun den Austritt vorantreiben muss. Ursprünglich wollte sie sich als Hardlinerin geben und sämtliche Verbindungen zur EU kappen. «No deal is better than a bad deal» – besser keine Einigung als eine schlechte, lautet ihr legendärer Spruch in der ersten Rede zur Brexit-Strategie im Januar 2017.

Am Freitag folgte dann die Kehrtwende: An einer Klausursitzung hatte May das Kabinett dazu gebracht, einer möglichst sanften Brexit-Lösung zuzustimmen.

Auf der anderen Seite steht eine nicht zu unterschätzende Minderheit ihrer Partei, die noch immer den kompletten Abschied der Briten aus der EU fordert – angeführt vom erzkonservativen Tory-Spitzenpolitiker Jacob Rees-Mogg. Diese Minderheit wird versuchen, die Brexit-Strategie von May zu torpedieren. Davis gehört ebenfalls zur Gruppe der Europaskeptiker. Mit ihm hatte May wenigstens eine lose Anbindung an ihre Kritiker. Auch wenn Davis zuletzt nur noch als besserer Mittelsmann agierte und May herself die Verhandlungen mit der EU führte.

Mit dem Abschied von Davis ist der lose Zusammenhalt mit den Brexit-Hardlinern gekappt – nicht einmal neun Monate vor dem offiziellen Abschied von Europa. Selbst das Schreckensszenario von vorgezogenen Neuwahlen, den zweiten nach Juni 2017, erhält neuen Auftrieb. Die Gefahr, dass die Regierung dabei noch mehr Sitze verliert, ist gross. Ebenso die Angst, dass der Profiteur der ultralinke Anführer der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sein könnte.

Ein wahrlich schlechter Deal für Theresa May.