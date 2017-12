Ein schlechtes Gefühl bleibt

Zehn Jahre ist es her, dass das Bankensystem vor dem Kollaps stand. Zehn Jahre sind vergangen, seit Unternehmen und Private sich fragten, ob ihre Gelder noch sicher sind bei ihrer Bank. Die Finanzkrise war es, die in brutaler Weise offenlegte, wie gross die Risiken waren, die Banken eingegangen waren, und wie klein im Vergleich dazu ihr Eigenkapital war, um den realen Stresstest zu bestehen.

Banken verfügten über zu wenig Kapital, und es war von zu niedriger Qualität, das ist eine der Lehren der Krise. Eine wichtige Rolle spielten interne Risikomodelle der Banken. Sie waren von den Regulatoren zugestanden worden, um die Risiken feinzusteuern. Es kam, wie es wohl kommen musste: Es begann ein Rennen unter Banken, die Risiken kleinzurechnen.

Damit soll nun Schluss sein. Die Basler Kapitalregeln setzen diesen Modellen neu eine Untergrenze. Die Aussagekraft der Risikogewichte wird damit erhöht, und letztlich macht diese Änderung die ausgewiesenen Kapitalquoten vergleichbarer, was Investoren begrüssen werden.

So sehr alle Verschärfungen an den Eigenkapitalregeln Basel III sinnvoll sind, so sehr bleibt ein unguter Eindruck zurück. Die ersten Korrekturen am Regelwerk gleich nach der Krise waren hart und wurden rasch umgesetzt. Die neuesten Regeln hingegen sind ein Kompromiss und enthalten viele neue Stellschrauben, die die ursprünglichen Ziele der Regulatoren verwässern. Obendrein wird die Umsetzung verzögert bis 2027 – ganze zwanzig Jahre, nachdem die Finanzkrise ihren Anfang nahm. Statt mit einem unmissverständlichen Signal zu enden, ist die Basel-III-Reform still und leise abgeschlossen worden. Es bleibt das schlechte Gefühl, dass die Regulatoren am Schluss den Banken zu sehr entgegengekommen sind.