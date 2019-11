Ein Sortiment wie aus einem Opern-Libretto

Das Kürzel «FIAT» ist anfällig für lästerliche Fälschung. Etwa: für Italiener ausreichende Technik – Affront. Oder: Fährt in Autoklasse Trabant – üble Nachrede. Oder: Fehlimport aus Turin – Beleidigung. Schliesslich: Fix it again, Toni – Casus Belli. Was an diesem Sottisen-Sammelsurium stimmt, ist einzig Turin. Daselbst gründeten anno 1899 acht Partner – das Tableau, auf dem auch ein Giovanni Agnelli figuriert, liest sich wie ein piemontesisches Adelsverzeichnis – die Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Die Marke Fiat gibt’s immer noch, sie steht für italienische Industrietradition. Den Fiat-Konzern dagegen gibt’s nicht mehr. 2014 ging er auf in Fiat Chrysler, mit juristischem Sitz in Amsterdam und gesteuert aus London – fertig Italianità, bella ciao. Und nun ist gar geplant, Fiat Chrysler mit dem Peugeot-Konzern zusammenzulegen. Daraus entstünde der viertgrösste Autohersteller der Welt, mit einem angestrebten Absatz von 8,7 Mio. Fahrzeugen pro Jahr.

Die Anfänge waren bescheidener, gewerblicher. 1903 wurden 134 Knatterkisten gefertigt. Doch es ging rasant voran; die Grossserienproduktion begann 1912 mit dem Fiat Zero, und 1916, mitten im Krieg, baute Fiat das berühmte Turiner Werk Lingotto, mit der Rundkurs-Teststrecke auf dem Dach. Ein teuflisch schnelles Auto war der Fiat Mefistofele; 1924 wurden damit knapp 235 km/h gebrettert – Weltrekord. Die Stückzahlen wuchsen in der Zwischenkriegszeit ins Fünfstellige, etwa ein Drittel ging in den Export.

Die Modellhistorie liest sich wie das Libretto einer Puccini-Oper: Balilla, Topolino, Nuova 500, Ritmo, Punto, Mirafiori usw.; andere klingende Namen wurden zugekauft: Autobianchi, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati – usf. In den frühen Siebzigerjahren fertigte und verkaufte Fiat in Europa wie auch weltweit mehr Autos als VW. Doch das war der Höhepunkt, die Boomjahre näherten sich dem Ende, gesamtwirtschaftlich wie für Fiat. In Europa übernahm die deutsche und die französische Konkurrenz die Führung, die bienenfleissigen Japaner drangen vor. Fiat-Fahrzeuge gerieten – zu Recht oder zu Unrecht – in den Ruf, rückständige Rostlauben zu sein.

Die abgebildete Aktie von 1954 ist ein schöner Ausdruck des Aufbaugeists der Nachkriegsjahre, zugleich auch der Diversifikation des Konzerns: Fiat stieg ein ins Geschäft mit industriellen Investitionsgütern und baute Flugzeuge und Flugzeugmotoren, Züge, Schiffsmotoren, Lastwagen, Landmaschinen, sogar Kraftwerke. Zudem bot der Konzern Bank- und Versicherungsdienstleistungen an.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 139.

Diese Verzettelung half auf die Dauer nicht. In den Achtzigerjahren geriet Fiat ins Schleudern, auch weil statt in die Auto- in die Lastwagensparte investiert wurde. Giovanni Agnelli, der als «Avvocato» bekannte und in Italiens Politik mitmischende Gründerenkel, war Patron und daher mitverantwortlich. Nach der Jahrtausendwende räumte der Italo-Kanadier Sergio Marchionne auf. Er wollte Fiat mit General Motors zusammentun, fuhr damit jedoch an die Wand. Marchionne wusste: «In the car business, sometimes you crash.»