Ein Steilpass für die SNB

Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 7'500.00 +0.81%)) sei zu wenig transparent, kritisieren drei Ökonomen, das Direktorium entscheide hinter verschlossenen Türen. Es müsse offener kommunizieren, lautet die Forderung. Man könne die SNB nur zur Rechenschaft ziehen, wenn man verstehe, wie sie arbeite und wie sie funktioniere.

Die Kritiker sind die Wirtschaftsprofessoren Yvan Lengwiler aus Basel und Charles Wyplosz aus Genf mit Stefan Gerlach, Chefökonom EFG-Bank in Zürich und früher Vizepräsident von Irlands ­Notenbank. Die drei bilden das SNB ­Observatory und wollen die öffentliche Debatte über die Nationalbank fördern.

Sie monieren, bei den geldpolitischen Entscheiden sei nur das Endergebnis bekannt. Die SNB solle Szenarien, Alternativen und Kontroversen darlegen – und so einen Beschluss besser begründen.

Im stillen Kämmerlein

Als zweite Unzulänglichkeit sehen die Ökonomen das kleine Direktorium – derzeit mit Thomas Jordan, Fritz Zurbrügg und Andréa Maechler. Eine breite Basis in einem Entscheidungsgremium bringe eine tiefere und robustere Diskussion, und das führe zu weniger Fehlern, auch wenn die SNB gute Arbeit leiste.

Breiter ist das Gremium in der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Dort entscheiden sechs Direktoriumsmitglieder und dazu jeweils 15 der 19 Chefs der nationalen Notenbanken in Rotation. Das sei «sicher nicht nachahmenswert», sagte Wyplosz 2015 im FuW-Interview. Der EZB-Rat sei eher so etwas wie ein kleines Parlament und funktioniere mehr schlecht als recht.

In der US-Notenbank entscheiden die sieben Mitglieder des Board of Governors und jeweils fünf der zwölf Chefs der ­Distriktnotenbanken. Interessant ist die lebhafte öffentliche Debatte. Die Chefs geben häufig Interviews in Zeitung, Radio und Fernsehen und äussern zum Teil konträre Meinungen. Das hilft, die Denkweise im Fed zu verstehen, kann aber am Markt auch für Konfusion sorgen.

Kollegialitätsprinzip und Diskretion

In der Nationalbank hingegen gilt das Kollegialitätsprinzip, und es wird bestens eingehalten – ganz anders als im Bundesrat. Verbreitert wird die Basis für einen geldpolitischen Entscheid, indem das ­Direktorium seine drei Stellvertreter einbezieht und mit dem Ökonomenstab diskutiert. Wie kontrovers die Debatte läuft, wissen wir nicht, denn nach aussen dringt bloss das Ergebnis.

Paradebeispiel für die «Diskretion»: Als der damalige SNB-Chef Philipp Hildebrand Anfang 2012 zurücktreten musste, hatte die SNB – mitten in der Eurokrise und der Verteidigung des Mindestkurses von 1.20 Fr./€ – drei Monate lang keinen Präsidenten, und der Nachfolger für das Direktorium kam erst nach sieben Monaten. Die Öffentlichkeit fragte sich, was da wohl vor sich geht.

Das Ei des Kolumbus, wie eine Notenbank organisiert sein soll, gibt es vermutlich nicht. Doch der Vorschlag, das Direktorium zu vergrössern und über die Entscheidungsfindung zu informieren, ist gut. Die SNB sollte den Steilpass der drei Ökonomen annehmen und sich reformieren, statt zu warten, bis ihr die Politik ein unausgegorenes Konzept aufzwingt.